روبرت ليفاندوفسكي يضع أهدافًا لتأمين تمديد عقده مع برشلونة على الرغم من تلقيه عرضًا "جيدًا جدًا" للانتقال من فريق شيكاغو فاير في دوري MLS

ومع ذلك، قد لا يكون لليفاندوفسكي دور في اتخاذ القرارات. في الوضع الحالي، سينتهي عقده الحالي في كامب نو في نهاية الموسم. وهذا يعني أن سوق الانتقالات الحرة سيشهد ازدهارًا في الصيف الذي سيشهد نهائيات كأس العالم مرة أخرى.

ينتهي عقد ليفاندوفسكي في 30 يونيو. ويأمل أن يكون قد وصل إلى أعلى المستويات الدولية في ذلك الوقت، حيث تستعد بولندا لمباراة نصف نهائي التصفيات المؤهلة مع النمسا.

في عالم مثالي، سيعود مهاجم بوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ السابق إلى برشلونة بمجرد انتهاء التزاماته مع منتخب بلاده. لا تزال هناك فرصة أن يستقر في الولايات المتحدة.