"ميسي يبكي، عار رونالدو وألا يزال شعر صلاح جميلًا؟" .. أبرز ردود الأفعال على قرعة كأس العالم 2026!

اللحظة التي انتظرها الملايين حول العالم، تم كشف النقاب عن نتائج قرعة النسخة 23 من نهائيات كأس العالم 2026، خلال مراسم الحفل الذي أقيم، الجمعة، في مركز كينيدي بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
في حضور رؤساء الدول المضيفة الثلاث، دونالد ترامب وجاستن ترودو وكلوديا شينباوم، أقيمت فعاليات قرعة كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث استهل الحفل بتقديم عارضة الأزياء الألمانية هايدي كلوم، والممثل الأمريكي كيفن هارت، وقام السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بمنح جائزة السلام إلى الرئيس ترامب.
وشهدت مراسم القرعة، حضور عددٍ من الأساطير، حيث قاد ريو فيرديناند، نجم مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق، فعاليات سحب قرعة المونديال، برفقة رموز الرياضة الأمريكية، على غرار توم برادي وشاكيل أونيل وواين جريتزكي وآرون جادن، فيما تولى إيلي مانينج، بطل الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية "مرتين"، تقديم الفقرات الخاصة باستقبال الضيوف على السجادة الحمراء.
طالع أيضًا: على طريقة "سوبر بول" .. الفيفا يكشف عن مفاجأة للجماهير في نهائي كأس العالم 2026