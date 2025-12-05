FIFA Cristiano Ronaldo ban GFXGOAL
محمود خالد

"ميسي يبكي، عار رونالدو وألا يزال شعر صلاح جميلًا؟" .. أبرز ردود الأفعال على قرعة كأس العالم 2026!

مواجهات مثيرة تنتظر عشاق الكرة في مونديال 2026..

اللحظة التي انتظرها الملايين حول العالم، تم كشف النقاب عن نتائج قرعة النسخة 23 من نهائيات كأس العالم 2026، خلال مراسم الحفل الذي أقيم، الجمعة، في مركز كينيدي بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

في حضور رؤساء الدول المضيفة الثلاث، دونالد ترامب وجاستن ترودو وكلوديا شينباوم، أقيمت فعاليات قرعة كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث استهل الحفل بتقديم عارضة الأزياء الألمانية هايدي كلوم، والممثل الأمريكي كيفن هارت، وقام السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بمنح جائزة السلام إلى الرئيس ترامب.

وشهدت مراسم القرعة، حضور عددٍ من الأساطير، حيث قاد ريو فيرديناند، نجم مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق، فعاليات سحب قرعة المونديال، برفقة رموز الرياضة الأمريكية، على غرار توم برادي وشاكيل أونيل وواين جريتزكي وآرون جادن، فيما تولى إيلي مانينج، بطل الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية "مرتين"، تقديم الفقرات الخاصة باستقبال الضيوف على السجادة الحمراء.

  • World Cup draw HIC 2:1GOAL

    المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم

    وحسم 42 منتخبًا من أصل 48، مقاعدهم في مونديال 2026، حتى لحظة إقامة القرعة، فيما سيتم تحديد المقاعد المتبقية في مارس المُقبل، بعد انتهاء منافسات الملحق الأوروبي والعالمي.

    وجاءت المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026، على النحو التالي..

    - الدول المستضيفة: الولايات المتحدة، كندا، المكسيك.

    - أوروبا: إنجلترا، فرنسا، كرواتيا، النرويج، ألمانيا، هولندا، بلجيكا، النمسا، إسبانيا، سويسرا، إسكتلندا.

    - إفريقيا: المغرب، تونس، مصر، الجزائر، غانا، الرأس الأخضر، جنوب إفريقيا، كوت ديفوار، السنغال.

    - آسيا: اليابان، إيران، أوزبكستان، كوريا الجنوبية، الأردن، أستراليا، قطر، السعودية.

    - أمريكا الجنوبية: الأرجنتين، البرازيل، الإكوادور، أوروجواي، كولومبيا، باراجواي.

    - أمريكا الشمالية: بنما، هايتي، كوراساو.

    - أوقيانوسيا: نيوزيلندا.

    ومن المقرر أن يتم إقامة منافسات البطولة، بتوزيع المنتخبات على 12 مجموعة، فيما ستبدأ المراحل الإقصائية، من دور الـ32، وصولًا إلى المباراة النهائية، التي ستقام على ملعب ميتلايف، في 19 يوليو المُقبل.

  • FIFA World Cup 2026 Official DrawGetty Images Sport

    أبرز المواجهات في كأس العالم 2026

    وأسفرت قرعة كأس العالم 2026، عن أحداث تعيد المغاربة، أصحاب مفاجأة مونديال قطر، إلى ذكريات عام 1998، بمجموعة مشابهة جعلته في انتظار "الثأر" أمام فرنسا.

    وبات المنتخب السعودي في اختبار صعب، أمام الماتادور الإسباني، صاحب المسيرة المذهلة في تصفيات كأس العالم، فضلًا عن النتائج الرائعة التي حققتها كتيبة لافوينتي، بعد الفوز بلقب كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، وبلوغ نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025.

    واستعاد جمهور الكرة، ذكريات مونديال 2010، بعد الكشف عن مواجهة تجمع بين جنوب إفريقيا والمكسيك، ليصبح الحديث متداولًا حول رقصة تشابالالا الشهيرة.

    القرعة أيضًا شملت مواجهة عربية في دور المجموعات، فيما يخوض كريستيانو رونالدو ورفاقه، مواجهات سهلة نسبيًا نحو التأهل، بعد وقوع البرتغال في المجموعة الحادية عشرة، أمام كولومبيا وأوزبكستان.

    طالع أيضًا: نتائج قرعة كأس العالم 2026.. السعودية في مجموعة نارية ولقاء عربي منتظر في المجموعة العاشرة!

    وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز ردود الأفعال العالمية حول نتائج قرعة مونديال 2026..

