على طريقة "سوبر بول" .. الفيفا يخطط لمفاجأة الجماهير في نهائي كأس العالم 2026

كشف الممثل الكوميدي كيفن هارت، مقدم حفل مراسم قرعة نهائيات كأس العالم 2026، عن مفاجأة تنتظر عشاق كرة القدم، خلال منافسات المونديال الذي سيقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ومن المنتظر أن تشهد النسخة الثالثة والعشرين من كأس العالم، خطوة تاريخية، بزيادة عدد المنتخبات المشاركة من 32 إلى 48 منتخبًا، لأول مرة، فضلًا عن إقامة المونديال في ثلاث دول مختلفة، خلال الفترة بين 11 يونيو و19 يوليو 2026.