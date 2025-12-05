world cup drawGetty Images
بث مباشر: شاهد قرعة كأس العالم 2026

شاهد البث المباشر لحظة بلحظة لفعاليات قرعة كأس العالم 2026 المنتخبات المتأهلة، التصنيف، القنوات الناقلة ..

أهلًا بكم في البث المباشر لقرعة كأس العالم 2026 المقامة في مركز جون كيندي في العاصمة الأمريكية، واشنطن.

كأس العالم هو أكبر حدث رياضي في العالم وستقام البطولة القادمة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في عام 2026.

تشارك أفضل المنتخبات في المونديال في كل عام، وبالطبع سيحضر معها أفضل اللاعبين على مستوى العالم.

تابعوا معنا لحظة بلحظة فعاليات قرعة كأس العالم 2026

  • ما موعد قرعة كأس العالم 2026؟

    موعد قرعة كأس العالم 2026 هو الجمعة 5 ديسمبر 2026 في مركز جون كينيدي في العاصمة الأمريكية واشنطن.

    وتنطلق مراسم القرعة في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية، والتاسعة بتوقيت الإمارات.

    وينطلق المونديال في الفترة من 11 يونيو 2026 ويستمر حتى 10 يوليو 2026.

    لكن المراسم ستقام بحضور 43 منتخبًا فقط، مع بقاء ستة مقاعد غير محسومة، سيتم حسمهم في مارس المقبل، ضمن ملحق التصفيات في أوروبا بجانب الملحق العالمي.

  • ما المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026؟

    أصبحت منتخبات المكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية أول الواصلين إلى كأس العالم بصفتهم أصحاب الأرض والجمهور.

    باقي القارات تنافست فيما بينها للوصول إلى نهائيات كأس العالم، واشتعلت المنافسة بشكل كبير داخل قارات آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية، بينما سيكون نظام المجموعات الاعتيادي كافيًا لصعود كبار أوروبا إلى البطولة ما لم تحدث أي مفاجآت كبرى.

    ونستعرض جميع المنتخبات التي تأهلت في الجدول الآتي:

    #المنتخبالقارةتاريخ التأهل
    1كنداالبلد المضيف13 يونيو 2018
    2الولايات المتحدةالبلد المضيف13 يونيو 2018
    3المكسيكالبلد المضيف13 يونيو 2018
    4اليابانآسيا20 مارس 2025
    5نيوزيلنداأوقيانوسيا24 مارس 2025
    6إيرانآسيا25 مارس 2025
    7الأرجنتينأمريكا الجنوبية26 مارس 2025
    8أوزباكستانآسيا5 يونيو 2025
    9الأردنآسيا5 يونيو 2025
    10كوريا الجنوبيةآسيا5 يونيو 2025
    11أسترالياآسيا10 يونيو 2025
    12الإكوادورأمريكا الجنوبية11 يونيو 2025
    13البرازيلأمريكا الجنوبية11 يونيو 2025
    14كولومبيا أمريكا الجنوبية 5 سبتمبر 2025
    15أوروجواي أمريكا الجنوبية 5 سبتمبر 2025
    16باراجوايأمريكا الجنوبية 5 سبتمبر 2025
    17المغربإفريقيا 5 سبتمبر 2025
    18تونسإفريقيا8 سبتمبر 2025
    19مصرإفريقيا8 أكتوبر 2025
    20الجزائرإفريقيا9 أكتوبر 2025
    21غاناإفريقيا12 أكتوبر 2025
    22كاب فيرديإفريقيا13 أكتوبر 2025
    23السعوديةآسيا14 أكتوبر 2025
    24جنوب أفريقياإفريقيا14 أكتوبر 2025
    25إنجلتراأوروبا14 أكتوبر 2025
    26قطرآسيا14 أكتوبر 2025
    27ساحل العاجإفريقيا14 أكتوبر 2025
    28السنغالإفريقيا14 أكتوبر 2025
    29فرنساأوروبا13 نوفمبر 2025
    30كرواتياأوروبا14 نوفمبر 2025
    31البرتغالأوروبا16 نوفمبر 2025
    32النرويجأوروبا16 نوفمبر 2025
    33ألمانياأوروبا17 نوفمبر 2025
    34هولنداأوروبا17 نوفمبر 2025
    35إسبانياأوروبا18 نوفمبر 2025
    36سويسراأوروبا18 نوفمبر 2025
    37أسكتلنداأوروبا18 نوفمبر 2025
    38النمساأوروبا18 نوفمبر 2025
    39بلجيكاأوروبا18 نوفمبر 2025
    40كوراساوأمريكا الشمالية19 نوفمبر 2025
    41هايتيأمريكا الشمالية19 نوفمبر 2025
    42بنماأمريكا الشمالية19 نوفمبر 2025

  • ما تصنيف المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026؟

    حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تصنيف المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026 وذلك وفقًا للتصنيف الصادر في نوفمبر 2025 على النحو الآتي:

    التصنيف الأولالتصنيف الثانيالتصنيف الثالثالتصنيف الرابع
    الولايات المتحدة الأمريكيةكرواتياالنرويجالأردن
    المكسيكالمغرببنماكاب فيردي
    كنداكولومبيامصرغانا
    إسبانياأوروجوايالجزائركوراساو
    الأرجنتينسويسراأسكتلنداهايتي
    فرنسااليابانباراجواينيوزيلاندا
    إنجلتراالسنغالتونسالفائز من المسار الأول في الملحق الأوروبي
    البرازيلإيرانساحل العاجالفائز من المسار الثاني في الملحق الأوروبي
    البرتغالكوريا الجنوبيةأوزباكستانالفائز من المسار الثالث في الملحق الأوروبي
    هولنداالإكوادورقطرالفائز من المسار الرابع في الملحق الأوروبي
    بلجيكاالنمساالسعوديةالفائز في الملحق العالمي
    ألمانياأسترالياجنوب إفريقياالفائز في الملحق العالمي

  • ما نظام قرعة كأس العالم 2026؟

    سوف يتم إجراء القرعة وفق النظام المعتمد للبطولة الأكبر في تاريخ المونديال بمشاركة 48 منتخبًا، رغم  أن هوية أربعة متأهلين من الملحق الأوروبي وفريقين من الملحق العالمي بين الاتحادات القارية لن تكون معروفة لحظة إجراء القرعة إذ من المقرر إقامة هذه المباريات الحاسمة في مارس 2026. 

    سيتم تقسيم المنتخبات الـ48 إلى أربعة أوعية (مستويات)، يضم كل وعاء 12 منتخبًا.

    الوعاء الأول سيشمل الدول الثلاث المستضيفة — الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك — بالإضافة إلى المنتخبات التسعة الأعلى ترتيبًا في تصنيف فيفا لشهر نوفمبر 2025 باستثناء المستضيفين.

    أما الأوعية الثاني والثالث والرابع فسيتم توزيع بقية المنتخبات عليها وفقًا لترتيبها في التصنيف الدولي.

    وبحسب لوائح القرعة، سيتم تشكيل 12 مجموعة من أربع منتخبات عبر اختيار فريق واحد من كل وعاء. وتُطبّق قاعدة الفصل بين منتخبات القارات، بحيث لا يمكن وضع فريقين من الاتحاد القاري ذاته في مجموعة واحدة، باستثناء الاتحاد الأوروبي الذي يُسمح له بوجود منتخبين من قارة أوروبا في المجموعة نفسها نظرًا لعدد المنتخبات الكبير المشارك من القارة.

    ولأغراض تنظيمية مرتبطة بالجدول وملاعب البطولة، قام فيفا بتخصيص مواقع المستضيفين مسبقًا داخل بعض المجموعات:

    المكسيك أُدرجت في المجموعة الأولى وستلعب مباراة الافتتاح بتاريخ 11 يونيو 2026 على ملعب أزتيكا الشهير.

    كندا وُضعت في المجموعة الثانية، وستخوض ثالث مباريات البطولة يوم 12 يونيو.

    الولايات المتحدة وُضعت في المجموعة الرابعة، وستلعب رابع مباريات البطولة في اليوم نفسه.

    يهدف هذا التوزيع المسبق إلى ضمان وضوح جدول المباريات وتسهيل عمليات التنظيم والبث والتسويق عبر مدن وملاعب الدول الثلاث المستضيفة.

  • ما هي القنوات الناقلة لقرعة كأس العالم 2026؟

    القنوات الناقلة لقرعة كأس العالم 2022 هي بي إن سبورتس، والتي تبث عادةً الأحداث المماثلة لمعظم البطولات في العالم، وتحديدًا قناة beIN SPORTS NEWS.

    كما أنّ الاتحاد الدولي لكرة القدم سوف يُذيع مراسم القرعة عبر تطبيق FIFA+

    سيوفر لك جول كذلك تغطية حية للسحب فور حدوثه وستكون قادرًا على المتابعة على موقعنا الإلكتروني ومن خلال التطبيق.

    الحدثالموعدالقنوات الناقلةالمكان
    قرعة كأس العالم 2026الجمعة 5 ديسمبر 2025
    20:00 السعودية، 21:00 الإمارات    		 beIN SPORTS NEWSواشنطن، أمريكا

  • ما موعد كأس العالم 2026؟

    ينطلق كأس العالم 2026 في 11 يونيو ويستمر حتى 19 يوليو 2026، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

    مونديال قطر هو الأول الذي سيقام بوجود 48 منتخبًا، ليصبح الأكبر في التاريخ.

    وسوف يتم افتتاح البطولة على ملعب أزتيكا الشهير في المكسيك، إذ تنتظر البلد المضيف معرفة منافسها في القرعة.

    بينما تُقام المباراة النهائية على ملعب ميتلايف في الولايات المتحدة الأمريكية.