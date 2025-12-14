استمرت البداية السيئة لجوب بيلينجهام في ألمانيا يوم الأحد، حيث حصل لاعب منتخب إنجلترا تحت 21 عامًا على بطاقة حمراء مباشرة في تعادل بوروسيا دورتموند المخيب للآمال 1-1 مع فرايبورج. بطاقة حمراء في الوقت الأسوأ من علاقة اللاعب بمدربه نيكو كوفاتش!
تصريح "مستفز" من زميله بحقه! .. بطاقة حمراء لبيلينجهام في الوقت الأسوأ من علاقته مع نيكو كوفاتش!
- AFP
طرد وخسارة نقطتين .. ليلة قاسية لجوب بيلينجهام
لم تكن ليلة جوب بيلينجهام سعيدة في ألمانيا، وذلك رغم عودته للعب أساسيًا مع فريقه بوروسيا دورتموند، إذ تعرض للطرد خلال مواجهة فرايبورج في الجولة الـ14 من الدوري الألماني، وفريقه خسر نقطتين بالتعادل.
كان دورتموند قد تقدم في الدقيقة 30 عن طريق رامي بن سبعيني، لكن فرايبورج ضمن التعادل عن طريق لوكاس هولر قبل 15 دقيقة من نهاية المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 يوم الأحد في ملعب يوروبا بارك.
شارك اللاعب الذي انضم إلى الفريق في الصيف في مباراته الخامسة فقط في الدوري هذا الموسم في رحلة دورتموند إلى فرايبورج يوم الأحد، لكنه حصل على بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 53 لارتكابه خطأ على فيليب ترو بعد خطأ في التقدير من الحارس جريجور كوبيل. رأى الحكم فيليكس زواير أن بيلينجهام حرم الفريق من فرصة واضحة لتسجيل هدف وأخرج لاعب الوسط من الملعب.
من حُسن حظ دورتموند أن المتصدر بايرن ميونخ لم يستغل تلك الفرصة وتعثر بالتعادل المخيب مع متذيل جدول الترتيب، ماينتس، على ملعبه في بافاريا، إذ انتهى اللقاء بالتعادل 2-2 في ظل إهدار أصحاب الملعب لعديد الفرص خاصة عبر مهاجمهم هاري كين.
طرد في الوقت الأسوأ!
حالة الطرد جاءت في الوقت الأسوأ للاعب صاحب الـ20 عامًا، حيث حدثت في أول مباراة له كأساسي بعد مباراتين لم يُشارك خلالهما سوى في 11 دقيقة!
بيلينجهام "الصغير" وصل الدوري الألماني هذا الصيف قادمًا من سندرلاند بعد موسم ممتاز في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، ولكنه يمر بمرحلة من التخبط وتذبذب المستوى لأسباب فنية وخارجية تتعلق أساسًا بعائلته!
اللاعب لم يستطع الانسجام بعد مع أسلوب لعب مدربه والكرة الألمانية، ونتيجة ذلك لم يبدأ سوى 5 مباريات حتى الآن في البوندسليجا، وقد شارك في 9 أخرى من دكة البدلاء، ولم يُتم سوى مباراتين كاملتين.
المدرب نيكو كوفاتش مازال في مرحلة الدفاع عن اللاعب الإنجليزي ومطالبة الجمهور بالصبر ومنحه الوقت والفرص لينسجم جيدًا، لكن الجميع يعلم أن مشاكل اللاعب العائلية خارج الملعب تترك أثرها على مستواه.
والد بيلينجهام مارك تم منعه من دخول غرفة ملابس دورتموند بعد أن استاء من استبدال ابنه في الشوط الأول في مباراة التعادل 3-3 مع سان باولي في أغسطس.
وأفادت التقارير أن بيلينجهام الأب انتظر في النفق بعد المباراة سعياً لإجراء محادثة مع المدير الرياضي لدورتموند واللاعب السابق سيباستيان كيل. عقب الحادث، أكد كيل أنه لن يُسمح للعائلات بالدخول إلى أي مناطق محظورة في المستقبل.
وقال كيل: "نشعر جميعًا بخيبة أمل من نتيجة الأمس. ومع ذلك، تظل المنطقة النشطة في نادينا مخصصة للاعبين والمدربين والمسؤولين، وليس للعائلات والمستشارين.
لن يتكرر هذا الأمر مرة أخرى. لقد أوضحنا ذلك لجميع المعنيين".
الأمر لم يتوقف عند تلك الحادثة، بل امتد لحدوث مشاكل بين والديه، إذ شوهدا منفصلين في إحدى مباريات الفريق في دوري أبطال أوروبا، وهو ما يزيد الضغط على اللاعب، إلى جانب بالطبع مقارنته الدائمة بشقيقه الأكبر، جود، نجم ريال مدريد.
بيلينجهام سيغيب عن المباراة الأخيرة لدورتموند قبل العطلة الشتوية بسبب إيقافه بعد طرده في فرايبورج، وذلك سيُمثل أسوأ ختام للبداية السلبية للاعب في دورتموند، وقد يُمهد إلى عودة لإنجلترا من جديد!
اتهام مستفز من زميله!
جريجور كوبيل حارس مرمى دورتموند اتهم زميله ضمنيًا بالتسبب في فقدان الفريق لنقطتين ثمينتين بالتعادل مع فرايبورج، حيث أشار خلال تصريحاته عقب المباراة إلى أن فريقه فقد السيطرة على الملعب عقب حالة الطرد.
وأضاف خلال حديثه إلى DAZN بعد التعادل 1-1 "نحن بالتأكيد محبطون. لو لم تكن هناك البطاقة الحمراء، لكانت النتيجة مختلفة. كنا نسيطر على المباراة وكنا متفوقين للغاية".
المثير للدهشة وربما الاستفزاز أن كوبيل كان المتسبب المباشر في طرد بيلينجهام الصغير! حيث تدخل اللاعب لمنع لاعب فرايبورج من الانفراد بحارس المرمى بعدما أخطأ الأخير في تمرير الكرة! لولا هذا الخطأ من حارس المرمى لما اضطر اللاعب الإنجليزي للتدخل والقيام بالخطأ الذي أدى إلى طرده!
- Getty Images Sport
عودة للدوري الإنجليزي؟
على الرغم من صعوباته في الدوري الألماني، لا يزال بيلينجهام يحظى بمعجبين، مع تردد أنباء عن عودته إلى إنجلترا في يناير. يقال إن مانشستر يونايتد، عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز، يراقب بيلينجهام، حيث يسعى فريق روبن أموريم إلى تعزيز خط الوسط في العام الجديد.
يُعرف عن عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز اهتمامه بعدد من لاعبي خط الوسط، ومن بينهم كارلوس باليبا لاعب برايتون. بالإضافة إلى ذلك، فإن آدم وارتون وإليوت أندرسون من كريستال بالاس ونوتنجهام فورست على التوالي، هما أيضًا من أهداف النادي القوي في مانشستر.
وعلى الرغم من أنه من غير المرجح أن يوافق دورتموند على رحيل بيلينجهام الشهر المقبل، إلا أن النادي الألماني يأمل في رؤية تحسن في مستواه قريبًا، حيث يسعى إلى تحقيق عائد على استثماره الضخم في لاعب ساندرلاند السابق.