خسر بايرن ميونخ نقطتين ثمينتين على ملعبه في الجولة الـ14 من الدور الألماني، وذلك بتعادله مع ماينتس صاحب المركز الأخير في جدول الترتيب بهدفين مقابل هدفين. ليلة تحول خلالها هدافه الأهم هاري كين من نقطة القوة إلى الضعف رغم أنه سجل هدف الإنقاذ!
أوقعه في الفخ ثم أنقذه ولكن! .. هاري كين يتحول لنقطة ضعف في ليلة تعثر بايرن ميونخ أمام ماينتس
بايرن ميونخ يُفرط في فرصة توسيع الفجوة
فرّط بايرن ميونخ في فرصة استغلال تعثر مطارديه، لايبزيج وبوروسيا دورتموند، في الجولة الـ14 من الدوري الألماني، وذلك بعدما فقد نقطتين بتعادله المحبط مع متذيل جدول الترتيب، ماينتس، على ملعبه، أليانز أرينا، بهدفين لكل فريق.
بايرن كان الطرف الأفضل خلال المباراة خاصة على الصعيد الهجومي، وقد صنع عديد المحاولات الهجومية، ورغم نجاحه بالتقدم بهدف لينارت كارل في الدقيقة الـ29، إلا أنه وجد نفسه فجأة يلهث خلف هدف التعادل بعدما قلب الضيوف النتيجة لصالحهم بهدفي كاسبر بوتولسكي في نهاية الشوط الأول وجاي سونج لي في الدقيقة الـ67.
هاري كان استطاع إحراز هدف التعادل عند الدقيقة الـ87 من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه، وقد حاول الفريق الوصول لهدف الفوز لكن دون جدوى.
التعادل كسر سلسلة الانتصارات المتتالية للبافاريين والتي استمرت لـ4 مباريات متتالية في البوندسليجا، ولكنه رفع رصيد الفريق إلى 38 نقطة في الصدارة، فيما يمتلك ملاحقيه، لايبزيج وبوروسيا دورتموند، 29 نقطة لكل منهما، وذلك بعد خسارة الأول وتعادل الثاني في الجولة الـ14.
- Getty Images Sport
نقطة قوة تحولت إلى ضعف
اعتاد بايرن ميونخ الاعتماد على نقطة قوته الأبرز في الهجوم .. الهداف هاري كين، وخاصة قدرته استغلال أنصاف الفرص وإحراز الأهداف بكافة الوسائل ومن مختلف أنواع الفرص المتاحة، لكن ما حدث اليوم كان العكس تمامًا!
المهاجم الإنجليزي فقد نقطة قوته الأهم اليوم، وهي استغلال الفرص، حيث أهدر 3 فرص محققة للتسجيل، وقد سدد 8 تسديدات منها 5 على المرمى وواحدة خارجه واثنتين صدهما المدافعين، ولكنه لم يُسجل سوى هدف واحد من ركلة جزاء.
كين أدى المهام الفرعية من دوره في الملعب اليوم، فقد تحرك جيدًا، وتمركز بدقة داخل منطقة جزاء ماينتس، وساهم مع زملائه في الهجوم الجماعي، وقد فاز بـ3 مواجهات فردية أرضية من إجمالي 4 مع الخصوم، وبـ3 مواجهات هوائية من أصل 5، لكنه رغم كل هذا لم يؤدي المهمة الأساسية من دوره وهي استغلال الفرص إلا في لقطة ركلة الجزاء، وإن كانت قد ضاعت لكانت ليلة كارثية بامتياز لكين.
رقمان يُعبران عن مدى سوء حالة كين اليوم أمام ماينتس، الأول أن عدد الأهداف المتوقعة له كان 2.18، لكنه لم يُسجل سوى هدف واحد! والثاني هو دقة التمرير، والتي وصلت إلى 100% في التمريرات داخل نصف ملعب بايرن وإلى 36% فقط في التمريرات داخل نصف ملعب الخصم!
كين يُوقع بايرن في الفخ ثم يُنقذه ولكن!
اللقطة الأهم لهاري كين في مباراة اليوم كانت عند الدقيقة الـ64، حين أهدر فرصة عظيمة لمنح فريقه التقدم في النتيجة، إذ وجد الكرة أمامه في منطقة جزاء ماينتس والحارس خارج مرماه بعد تصديه لتسديدة سيرجي جنابري، لكن ما الذي فعله كين؟ اختار أن يُسدد مباشرة في جسد المدافع أمامه!
تلك الفرصة كانت نقطة تحول كبرى في المباراة، وقد أوقعت بايرن ميونخ في الفخ .. إذ بعد أقل من 3 دقائق نجح ماينتس في التقدم بالنتيجة، ليجد أصحاب الملعب أنفسهم يلهثون خلف التعادل بدلًا من محاولة إضافة الهدف الثالث لحسم المباراة تمامًا.
مهاجم توتنهام السابق أنقذ بنفسه بايرن ميونخ من ذلك الفخ بعدما حصل على ركلة جزاء وسددها بنفسه ليُحرز هدف التعادل، لكن هذا الإنقاذ لم يكتمل لأن الفريق فقد نقطتين بالتعادل الذي لا يُوصف إلا بالمحبط والمخيب.
- Getty Images Sport
على أعتاب الـ100 مساهمة
رفع هاري كين رصيد أهدافه في الدوري الألماني إلى 80 هدفًا خلال 77 مباراة، وقد صنع 19 هدفًا، مما يجعله على بُعد هدف أو تمريرة حاسمة واحدة ليصل إلى 100 مساهمة تهديفية مع بايرن ميونخ في الدوري الألماني.
صاحب الـ32 عامًا عزز صدارته لهدافي البوندسليجا هذا الموسم برصيد 18 هدفً، وقد صنع معهم 3 أهداف، ويبدو مرشحًا فوق العادة لحسم اللقب لصالحه وفي وقت مبكر جدًا.