"إذا كان هذا صحيحًا، فلا يمكنني قبوله" - جيانلوكا بريستياني يتلقى تحذيرًا من زميله في فريق بنفيكا بعد اتهامه بالعنصرية

في مقابلة صريحة مع Pickx+ Sports، اعترف لوكباكيو بأن تداعيات مباراة ريال مدريد خلقت جواً صعباً داخل الفريق. "إنها حالة خاصة. وأعترف أنني لا أعرف كيف أتعامل معها. لقد تحدثت كثيراً عن هذا الأمر في الماضي مع أشخاص آخرين، متسائلاً كيف سأرد إذا حدث لي ذلك، لأنك عادة ما تمر بهذه التجربة من بعيد"، أوضح المهاجم.

أقر لوكباكيو بأن اللاعبين على دراية بالضجة المحيطة بالقضية، لكنهم لا يزالون يجهلون الحقائق النهائية للحادث. "صحيح أن الناس يتحدثون ويتكهنون. لكن في النهاية، لا نعرف ما قاله بالفعل"، أضاف، مشيرًا إلى فراغ المعلومات الذي سمح للجدل بالاستمرار.