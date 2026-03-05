Goal.com
Yosua Arya

ترجمه

ألفارو أربيلوا يرد على سفر جود بيلينغهام إلى لندن وسط إصابات ريال مدريد

تحدث ألفارو أربيلوا، مدرب ريال مدريد، عن قرار السماح لجود بيلينغهام بالسفر إلى الخارج لتلقي علاج متخصص. في الوقت الذي يواجه فيه الفريق أزمة إصابات متزايدة وتراجع في الأداء المحلي، لا يزال المدرب واثقًا في الإشراف الطبي للنادي على نجومه الكبار.

  • نجوم ريال مدريد يتوجهون إلى الخارج لتلقي العلاج

    تواجه مدريد حاليًا أزمة كبيرة في توفر اللاعبين في مرحلة حاسمة من الموسم. سافر بيلينغهام إلى لندن لتلقي علاج متخصص لإصابةفي أوتار الركبة، بينما عاد كيليان مبابي إلى فرنسا في محاولة للتعافي من إصابة في الركبة تعاني منها منذ بداية العام.

    أثار قرار السماح لكلا النجمين بمغادرة إسبانيا لتلقي العلاج دهشة مشجعي ريال مدريد، على الرغم من أن أربيلوا سارع إلى توضيح أن هاتين الرحلتين جزء من خطة تعافي منسقة للغاية تهدف إلى إعادة الثنائي إلى لياقتهما الكاملة في أقرب وقت ممكن.

    إدارة الإصابات لبيليغهام ومبابي

    في مؤتمره الصحفي قبل مباراة سيلتا فيغو، سُئل أربيلوا عن إدارة إصابات بيلينغهام ومبابي، اللذين يخضعان للعلاج في الخارج. وأوضح أنهما لا يزالان تحت إشراف الطاقم الطبي للنادي، وأن حالتهما تتحسن.

    وقال أربيلوا: "كل ما يتعلق بإصابات بيلينغهام ومبابي يتم التعامل معه بشكل مثالي من قبل الخدمات الطبية وقسم الإعداد البدني في ريال مدريد. لقد كانا في لندن وباريس برفقة متخصصين من الخدمات الطبية للنادي. كل شيء يخضع لإشراف كامل من ريال مدريد".

  • آمال الفوز باللقب تتلاشى في البرنابيو

    توقيت هذه الإصابات لا يمكن أن يكون أسوأ بالنسبة لفريق أربيلوا، الذي شهد تعثر دفاعه عن لقب الدوري الإسباني بعد هزيمتين متتاليتين أمام أوساسوناوجيتافي. هذه النتائج سمحت لفريق برشلونة بقيادة هانسي فليك بتحقيق تقدم بأربع نقاط في صدارة الترتيب، مما لم يترك لمدريد أي هامش للخطأ.

    بينما أكد النادي أن الأخصائيين الفرنسيين يتفقون مع "العلاج المحافظ" الذي يتم استخدامه حاليًا لمبابي، إلا أن غياب الفرنسي كان محسوسًا بشدة خلال الخسارةالأخيرة 1-0 أمام خيتافي. كما طالت قائمة إصابات ريال مدريد بعد أن تعرض رودريغو لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي أنهت موسمه.

    أسبوع حاسم للريال مدريد

    يعود ريال مدريد إلى الملاعب يوم الجمعة عندما يستضيف سيلتا فيغو في ملعب سانتياغو برنابيو. مع فارق أربع نقاط عن برشلونة، فإن الفوز ضروري لمواصلة الضغط على متصدر الدوري قبل أن تزداد حدة جدول المباريات الأوروبية.

    بعد ذلك، ستوجه الفرقة انتباهها إلى مباراة الإياب في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي الأسبوع المقبل. في حين أنه من غير المتوقع أن يعود بيلينغهام إلى تشكيلة المباراة حتى أبريل، لا يزال هناك أمل ضئيل في أن يشارك مبابي في المباراة الأوروبية.

