ألفارو أربيلوا يرد على سفر جود بيلينغهام إلى لندن وسط إصابات ريال مدريد

تواجه مدريد حاليًا أزمة كبيرة في توفر اللاعبين في مرحلة حاسمة من الموسم. سافر بيلينغهام إلى لندن لتلقي علاج متخصص لإصابةفي أوتار الركبة، بينما عاد كيليان مبابي إلى فرنسا في محاولة للتعافي من إصابة في الركبة تعاني منها منذ بداية العام.

أثار قرار السماح لكلا النجمين بمغادرة إسبانيا لتلقي العلاج دهشة مشجعي ريال مدريد، على الرغم من أن أربيلوا سارع إلى توضيح أن هاتين الرحلتين جزء من خطة تعافي منسقة للغاية تهدف إلى إعادة الثنائي إلى لياقتهما الكاملة في أقرب وقت ممكن.