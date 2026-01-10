أخبار الهلال اليوم | مصير صفقة هوساوي بعد رفض المالكي للخليج .. وتطور جديد بشأن بابلو ماري

كشفت صحيفة "اليوم" أن عدم انتقال عبد الإله المالكي، لاعب وسط نادي الهلال، إلى صفوف الخليج خلال فترة الانتقالات الحالية جاء بناءً على رغبة اللاعب نفسه، وليس بسبب أي ارتباط بصفقة انتقال مراد هوساوي إلى الفريق الهلالي.

وأوضحت الصحيفة أن المالكي لم يُبدِ موافقة على فكرة الانتقال إلى الخليج، وهو ما أدى إلى توقف المفاوضات الخاصة بهذه الصفقة، في حين أن إجراءات ضم مراد هوساوي تسير بشكل منفصل تمامًا ودون أي تأثير من هذا الملف.

وجاء هذا التوضيح في ظل ما تردد خلال الساعات الماضية من تقارير ربطت بين الصفقتين، واعتبرت أن تعثر انتقال المالكي قد يكون رد فعل على انتقال هوساوي إلى الهلال، وهو ما تم نفيه بشكل قاطع.

وشددت الصحيفة على أن إدارة الهلال تتعامل مع كل صفقة وفق تقييم فني وإداري مستقل، يعتمد على احتياجات الفريق وخطط الجهاز الفني، إلى جانب رغبة اللاعب وجاهزيته، دون الدخول في صفقات تبادلية أو اشتراطات غير مباشرة.