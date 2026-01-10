FBL-ASIA-C1-FAYHA-AINAFP
محمد سعيد

بعد الانتصار أمام الشباب .. سلطان مندش يعطي مؤشرًا واضحًا على انتقاله إلى الهلال

لاعب التعاون في طريقه للتوقيع رسميًا..

خطوات بسيطة تفصل نادي الهلال، عن إعلان التعاقد مع أولى صفقاته الشتوية، متمثلة في الجناح السعودي سلطان مندش، لاعب التعاون، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق نهائي مع اللاعب وناديه.

وارتبط اسم مندش بالهلال على مدار الفترة الماضية، بعدما تألق اللاعب بشكل لافت بقميص سكري القصيم، بينما ينتظر أن يعلن الهلال عن الصفقة الأيام القليلة المقبلة.

  • سلطان مندش على أبواب الهلال

    كانت صحيفة "عكاظ" السعودية، قد أعلنت أن الهلال أنهى الاتفاق بشأن صفقة مندش وأن اللاعب سينتقل إلى الهلال بعد خوض آخر مباراة له بقميص التعاون والتي جمعته بالشباب في الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي.

    ولعب مندش 13 مباراة مع التعاون بدوري روشن السعودي للمحترفين سجل خلالها هدفين وصنع 3 أخرى لزملائه، حيث ساهم التألق اللافت لمندش صاحب الـ32 عاما، في أن يدخل حسابات المدرب الفرنسي هيرفي رينارد مع المنتخب السعودي الذي وجه له الدعوة في وقت سابق.

  • سلطان مندش يودع زملاءه

    نشر الإعلامي خالد الدوسري، تغريدة عبر حسابه الشخصي بمنصة "X" (تويتر سابقًا)، كتب خلالها: "سلطان مندش بعد نهاية لقاء ناديه التعاون أمام نادي الشباب قام بتوديع زملائه اللاعبين حيث سيغادر إلى الرياض للتوقيع بشكل رسمي مع الهلال".

    وكان مندش قد ساهم في فوز التعاون على الشباب، بهدفين دون رد أمس الجمعة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من دوري روشن السعودي 2025-2026، ليودع الفريق بأفضل صورة ممكنة حيث رفع رصيده إلى 31 نقطة محتلًا المركز الثالث بفارق الأهداف عن النصر الوصيف و4 نقاط عن الهلال المتصدر.

    مسيرة سلطان مندش بين كبار الدوري السعودي

    يملك سلطان مندش، صاحب الـ31 عامًا، مسيرة طويلة في الملاعب السعودية، حيث تنقل بين الاتحاد ونجران والفيصلي والأهلي والفيحاء، فيما استقر به المقام، في التعاون، خلال صيف 2024.

    سلطان مندش كان ضمن أسلحة شاموسكا مع التعاون، الذي دفع به في أكثر من مركز، خلال الموسم الرياضي الجاري "2025-2026"، بين الجناحين الأيمن والأيسر، أو قلب الهجوم، أو لاعب الوسط الأيسر.

    وشارك جناح التعاون في 15 مباراة رسمية، هذا الموسم، حيث سجل هدفين وصنع 3 تمريرات حاسمة في دوري روشن السعودي، كما وقّع على هدفين في كأس خادم الحرمين الشريفين وصنع تمريرتين حاسمتين أيضًا.

    ويملك مندش في جعبته بطولتين؛ حيث فاز بكأس ولي العهد مع الاتحاد، خلال موسم 2016-2017، كما توج بكأس خادم الحرمين الشريفين، الأول في تاريخ الفيحاء، بموسم 2021-2022.

    وترك مندش بصمة تهديفية في "4" بطولات مختلفة، بين 19 هدفًا في دوري المحترفين السعودي، وهدفين في دوري أبطال آسيا، و3 أهداف في كأس الملك، و4 أهداف في دوري أبطال آسيا "2"، البطولة القارية الثانية، فيما قرر الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول، استدعائه دوليًا، حيث شارك في المباراة التجريبية أمام كوت ديفوار، في نوفمبر الماضي.

    موسم الهلال 2025-26

    رغم انطلاقة متذبذبة للهلال مع بداية موسم 2025-2026، فإن الفريق سرعان ما استعاد هيبته وفرض نفسه كأحد أبرز المنافسين محليًا وقاريًا تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي، بعدما دخل مرحلة من الثبات الفني والنتائج القوية في مختلف البطولات.

    الهلال واصل زحفه في دوري روشن السعودي، وتمكن بعد مرور 13 جولة من اعتلاء الصدارة مستفيدًا من فوزه على ضمك بهدفين دون رد، إلى جانب تعثر منافسه النصر بالخسارة أمام الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليقلب الأزرق موازين الترتيب لصالحه.

    وبهذا الانتصار، رفع الهلال رصيده إلى 35 نقطة مقابل 31 نقطة للنصر، بعد أن حقق 11 فوزًا وتعادلين دون أي خسارة، ليبقى الفريق الوحيد في المسابقة الذي لم يتعرض للهزيمة حتى الآن، في مؤشر واضح على صلابته واستقراره الفني.

    وعلى الصعيد القاري، يواصل الهلال كتابة مشوار مميز في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما حصد العلامة الكاملة في أول ست جولات من مرحلة الدوري، مقدمًا مستويات قوية تعكس تفوقه الجماعي والانضباط التكتيكي، وكان آخر انتصاراته فوزًا ثمينًا على الشارقة الإماراتي بهدف دون مقابل خارج أرضه.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين، فقد ضمن الأزرق مقعده في الدور نصف النهائي بعد عبوره الفتح برباعية مقابل هدف في دور الثمانية، ليضرب موعدًا ناريًا مع الأهلي في المربع الذهبي، في مواجهة مرتقبة ستقام على ملعب الإنماء في جدة.

    ولم تكن بداية إنزاجي مع الهلال تقليدية، إذ تسلم المهمة من بوابة كأس العالم للأندية خلال صيف العام الجاري، ونجح في قيادة الفريق إلى الدور ربع النهائي، محققًا نتائج لافتة أبرزها التعادل التاريخي أمام ريال مدريد والانتصار الكبير على مانشستر سيتي، ما منح الفريق دفعة معنوية كبيرة قبل انطلاق الموسم المحلي والقاري.

