"ما زلتُ مشجعًا للهلال وسأعود إلى الرياض" .. نيمار جونيور يفاجئ الجمهور بـ"مشروع ضخم" في السعودية

وفي هذا السياق.. اعترف الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، نجم العملاق المحلي سانتوس؛ باشتياقه الكبير للمملكة العربية السعودية، وتحديدًا العاصمة الرياض.

وأكد نيمار في تصريحات مع برنامج "في المرمى"، أنه حظي بحياة هادئة في الرياض؛ إلى جانب أن عائلته كانت لديها رغبة كبيرة، في البقاء بالعاصمة السعودية.

وأعرب الساحر البرازيلي عن حزنه لفشل تجربته مع الهلال؛ مرجعًا هذا الأمر إلى الإصابات التي تعرض لها، مع الفريق الأول لكرة القدم.

وأضاف: "رغم ذلك سأذكُر السعودية والهلال بكل خير.. الزعيم نادٍ كبير؛ وأنا كنتُ وما زلتُ مشجعًا له".

وأشار نيمار جونيور إلى أنه على تواصل مع عددٍ من نجوم الهلال - حتى الآن -؛ وعلى رأسهم قلب الدفاع علي البليهي، ومتوسط الميدان محمد كنو.