أخبار الهلال اليوم | حسم جدل عقد سافيتش .. مفاجأة روبن نيفيش وطلب اتحاد الكرة في "قضية الانسحاب"

جدل كبير ساد الشارع الرياضي السعودي؛ بعد إعلان نادي الهلال تجديد عقد نجمه الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم.

الهلال أعلن تجديد عقد سافيتش البالغ من العمر 30 سنة؛ لمدة موسمين أخريين، حتى 30 يونيو 2028.

وتضاربت الأنباء بشأن الجهة التي تكفلت بتجديد عقد النجم الصربي؛ وهل هي خزينة الزعيم الهلالي، أم برنامج الاستقطاب السعودي.

ووسط ذلك.. حسم الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الجماز الجدل نهائيًا؛ بإعلانه تحمل برنامج الاستقطاب قيمة تجديد عقد سافيتش، بنفس الشروط التي تم التوقيع بها معه صيف عام 2023.

وأضاف الجماز في تصريحات لبرنامج "ملاعب مع فيصل الجفن"، مساء اليوم الثلاثاء: "مصادري الموثوقة أكدت لي أن خزينة الهلال؛ هي من ستتحمل الزيادة في راتب ميلينكوفيتش سافيتش، وجميع المزايا الإضافية".

بمعنى.. برنامج الاستقطاب سيدفع راتب سافيتش، بنفس القيمة القديمة قبل التجديد؛ بينما سيتحمل الزعيم الهلالي جميع المبالغ الإضافية، التي تم الاتفاق عليها مع اللاعب بعد التمديد.