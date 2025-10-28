Al-Hilal v Al-Hazem - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

أخبار الهلال اليوم | حسم جدل عقد سافيتش .. مفاجأة روبن نيفيش وطلب اتحاد الكرة في "قضية الانسحاب"

تعرف على أبرز أخبار نادي الهلال اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الثلاثاء الموافق الثامن والعشرين من أكتوبر 2025؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الهلال اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.

  • حسم الجدل.. الكشف عن "الجهة" التي تحملت قيمة تجديد عقد سافيتش

    جدل كبير ساد الشارع الرياضي السعودي؛ بعد إعلان نادي الهلال تجديد عقد نجمه الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم.

    الهلال أعلن تجديد عقد سافيتش البالغ من العمر 30 سنة؛ لمدة موسمين أخريين، حتى 30 يونيو 2028.

    وتضاربت الأنباء بشأن الجهة التي تكفلت بتجديد عقد النجم الصربي؛ وهل هي خزينة الزعيم الهلالي، أم برنامج الاستقطاب السعودي.

    ووسط ذلك.. حسم الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الجماز الجدل نهائيًا؛ بإعلانه تحمل برنامج الاستقطاب قيمة تجديد عقد سافيتش، بنفس الشروط التي تم التوقيع بها معه صيف عام 2023.

    وأضاف الجماز في تصريحات لبرنامج "ملاعب مع فيصل الجفن"، مساء اليوم الثلاثاء: "مصادري الموثوقة أكدت لي أن خزينة الهلال؛ هي من ستتحمل الزيادة في راتب ميلينكوفيتش سافيتش، وجميع المزايا الإضافية".

    بمعنى.. برنامج الاستقطاب سيدفع راتب سافيتش، بنفس القيمة القديمة قبل التجديد؛ بينما سيتحمل الزعيم الهلالي جميع المبالغ الإضافية، التي تم الاتفاق عليها مع اللاعب بعد التمديد.

  

    بعد سافيتش.. الهلال يتفق مع روبن نيفيش لتجديد عقده

    زفت صحيفة "الميدان الرياضي" بشرى سارة إلى جماهير نادي الهلال؛ بشأن النجم البرتغالي المتألق روبن نيفيش، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم.

    الصحيفة أعلنت توصل الهلال إلى اتفاق مع نيفيش ووكيل أعماله؛ لتجديد عقد اللاعب مع الفريق الأول، والذي ينتهي في 30 يونيو 2026.

    وأوضحت الصحيفة أن العقد الجديد للنجم البرتغالي مع الزعيم الهلالي؛ سيمتد لموسمين إضافيين، حتى 30 يونيو 2028.

    ومن ناحيته.. أكد الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الجماز في تصريحات لبرنامج "ملاعب مع فيصل الجفن"، أن تجديد عقد نيفيش مع الهلال؛ سيكون بنفس صيغة التمديد للنجم الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

    أي أن برنامج الاستقطاب السعودي سيدفع راتب روبن نيفيش، بنفس القيمة القديمة قبل التجديد؛ بينما سيتحمل الهلال جميع المبالغ الإضافية، التي تم الاتفاق عليها مع اللاعب بعد التمديد.

  • المطربة أصالة تعلنها.. "أنا من مشجعي نادي الهلال"

    كشفت المطربة السورية أصالة نصري، عن الفريق الذي تشجعه في المملكة العربية السعودية؛ بالإضافة إلى نجمها المفضل على مستوى العالم، في اللعبة الأكثر شعبية.

    أصالة أعلنت أنها من مشجعي نادي الهلال؛ كما أنها تحب الأسطورة ليونيل ميسي، مهاجم فريق إنتر ميامي الأول لكرة القدم.

    ولفتت المطربة السورية إلى أن الفريق الذي يلعب له ميسي؛ هو المفضل لها بعد الزعيم الهلالي، بسبب حبها للأسطورة الأرجنتينية.

  

    طلب اتحاد الكرة في قضية "انسحاب الهلال".. ومباريات كأس الملك

    بعد تصريحات ياسر المسحل المثيرة للجدل .. طلب مفاجئ جديد من اتحاد الكرة إلى مركز التحكيم في قضية سوبر انسحاب الهلال

    تقدم اتحاد الكرة السعودي برئاسة ياسر المسحل، بطلب لمركز التحكيم الرياضي المحلي؛ بشأن القضية المقامة من الهلال ضد العقوبات الموقعة عليه، في أزمة "انسحابه" من كأس السوبر 2025-2026.

    جدول مباريات كأس الملك السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة

    تعود الكأس الأغلى - كأس الملك السعودي -، إلى الواجهة مرة أخرى؛ بموسم جديد يتطلع له عشاق كرة القدم، بلهفةٍ وانتظار.

    الاتحاد حقق لقب كأس الملك السعودي في نسخته الماضية؛ بعد الفوز على القادسية في المباراة النهائية، بثلاثة أهداف لهدف.

    واعتاد الجمهور السعودي على قرعة واحدة لتحديد مسار الفرق في كأس الملك، ولكن منذ النسخة قبل الماضية؛ تقرر إجراء قرعة عقب كل دور، وهو ما وفر الكثير من الإثارة والجنون.

  

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 4 انتصارات مع تعادلين، في الجولات الست الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 3 انتصارات متتالية في الجولات الثلاث الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.

    أيضًا.. تجاوز الزعيم الهلالي دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ بعد فوزٍ صعب جدًا على فريق العدالة الأول لكرة القدم، وبهدفٍ واحد مقابل لا شيء.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

    أرقام سيموني إنزاجي مع نادي الهلال - حتى الآن -:

    * مباريات: 15.

    * فوز: 10.

    * تعادل: 4.

    * خسارة: 1.

    * أهداف مسجلة: 34.

    * أهداف مستقبلة: 16.

