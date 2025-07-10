كل ما تريد معرفته عن كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026، جدول المباريات والقنوات الناقلة ونظام البطولة وأكثر من ذلك..

تعود الكأس الأغلى، كأس الملك السعودي، إلى الواجهة مرة أخرى بموسم جديد يتطلع له عشاق كرة القدم بلهفة وانتظار.

الاتحاد حقق لقب كأس الملك السعودي في نسخته الماضية بعد الفوز على القادسية في المباراة النهائية بثلاثة أهداف لهدف.

واعتاد الجمهور السعودي على قرعة واحدة لتحديد مسار الفرق في كأس الملك، ولكن منذ النسخة قبل الماضية تقرر إجراء قرعة عقب كل دور وهو ما وفر الكثير من الإثارة والجنون.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي التقرير الآتي نستعرض جدول مباريات كأس الملك السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة وكل ما تريدون معرفته.