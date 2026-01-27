أخبار الهلال اليوم | الفتح يحصّن نجمه من رغبة الزعيم.. ومارسيليا يكرر الأمر مع جرينوود!

رفض نادي الفتح الدخول في مفاوضات رسمية مع نادي الهلال بشأن انتقال مدافعه سعيد باعطية خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعدما تقدم مسؤولو الهلال بعرض شفهي من أجل ضم اللاعب لتدعيم صفوف الفريق.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن إدارة الفتح اعتذرت عن عرض بلغ 8 ملايين ريال للتخلي عن خدمات باعطية، الذي يجيد اللعب في مركز الظهير الأيمن، مؤكدة تمسكها باستمراره في الفترة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن عقد اللاعب يمتد حتى صيف عام 2027، ما يعني أنه سيدخل الفترة الحرة في سوق الانتقالات الشتوية التالية في حال عدم تجديد عقده قبل ذلك الموعد.

وكان باعطية قد بدأ مشواره الكروي في صفوف أهلي جدة لفئة تحت 19 عامًا، قبل أن ينتقل لاحقًا إلى أندية الأنصار ثم جدة، ليستقر في النهاية مع نادي الفتح، حيث أصبح أحد العناصر الأساسية في الفريق.

وخاض المدافع صاحب الـجبهة اليمنى 19 مباراة مع الفتح في مختلف البطولات خلال الموسم الحالي، ونجح في تقديم تمريرة حاسمة واحدة.

ويأتي اهتمام الهلال بضم باعطية في إطار رغبة المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي في تعزيز مركز الظهير الأيمن، خاصة بعد أن حدد إدارة النادي في وقت سابق هدفها الأول بالتعاقد مع محمد أبو الشامات لاعب القادسية.

وكانت "الرياضية" قد كشفت سابقًا عن تقديم الهلال عرضًا ثانيًا لإدارة القادسية بلغت قيمته 50 مليون ريال من أجل أبو الشامات، إلا أن العرض قوبل بالرفض.

يُذكر أن الهلال يواصل صدارته لجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 45 نقطة، متقدمًا بفارق خمس نقاط عن أقرب ملاحقيه النصر والأهلي، في ظل منافسة قوية على لقب الموسم الحالي.