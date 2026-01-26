"لا نعلق على أخبار الميركاتو ولكن!".. مارسيليا يحسم موقفه من انتقال ماسون جرينوود إلى الهلال

واستكمالًا لتصريحاته.. لم يوضح المصدر المسؤول في العملاق الفرنسي مارسيليا، موقف ناديه من انتقال النجم الإنجليزي ماسون جرينوود، إلى الهلال مستقبلًا؛ وليس في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026".

واكتفى المصدر بالتأكيد على أن انتقال جرينوود إلى فريق الهلال الأول لكرة القدم، في الوقت الحالي، أمرًا صعبًا للغاية.

ماسون جرينوود البالغ من العمر 24 سنة، والذي يجيد في مركزي الجناح الأيمن وقلب الهجوم، أحد أبناء العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد؛ حيث تدرج في مختلف فئاته السنية، قبل الصعود إلى الفريق الأول لكرة القدم صيف 2019.

وخرج جرينوود من مانشستر يونايتد "معارًا" إلى نادي خيتافي الإسباني، موسم 2023-2024؛ قبل أن يتم بيعه إلى مارسيليا الفرنسي، بشكلٍ نهائي.

صفقة التعاقد مع النجم الإنجليزي، كلفت خزينة مارسيليا مبلغًا ماليًا يُقدر بـ26 مليون يورو؛ بينما وقع اللاعب على عقود تربطه بالفريق الأول لكرة القدم، حتى 30 يونيو 2029.

ومنذ الانضمام لمارسيليا صيف 2024.. سجل جرينوود 42 هدفًا وصنع 12 آخرين، خلال 64 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.