Goal.com
مباشر
FBL-EUR-C1-MARSEILLE-NEWCASTLEAFP
أحمد فرهود

"لا نعلق على أخبار الميركاتو ولكن!".. مارسيليا يحسم موقفه من انتقال ماسون جرينوود إلى الهلال

الهلال ومعادلة "المعاناة الهجومية رغم تسجيل الكثير من الأهداف".. "..

يبدو أن العملاق الفرنسي مارسيليا، حسم موقفه نهائيًا من "بيع" عقد نجمه الإنجليزي ماسون جرينوود، إلى نادي الهلال، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026".

وارتبط اسم جرينوود بالانتقال إلى الهلال، في الأيام القليلة الماضية؛ وذلك وسط رغبة قوية من إدارة الزعيم، في تدعيم الخط الأمامي للفريق الأول.

  • Mason Greenwood Marseille 2025-26Getty

    حقيقة انتقال ماسون جرينوود إلى الهلال في الشتوية

    وفي هذا السياق.. أعلن مصدر مسؤول بنادي مارسيليا الفرنسي، استمرار النجم الإنجليزي ماسون جرينوود، مع الفريق الأول لكرة القدم؛ وذلك رغم ارتباط اسمه بالانتقال إلى الهلال، في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026".

    المصدر قال في تصريحات مع موقع "365Scores"، مساء يوم الإثنين: "لا نحب في مارسيليا، التعليق على أخبار الميركاتو؛ ولكن جرينوود مستمر معنا، ولن يرحل في الميركاتو الشتوي الحالي".

    • إعلان

  • هل الباب مفتوح أمام الهلال للتعاقد مع ماسون جرينوود ستقبلًا؟

    واستكمالًا لتصريحاته.. لم يوضح المصدر المسؤول في العملاق الفرنسي مارسيليا، موقف ناديه من انتقال النجم الإنجليزي ماسون جرينوود، إلى الهلال مستقبلًا؛ وليس في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026".

    واكتفى المصدر بالتأكيد على أن انتقال جرينوود إلى فريق الهلال الأول لكرة القدم، في الوقت الحالي، أمرًا صعبًا للغاية.

    ماسون جرينوود البالغ من العمر 24 سنة، والذي يجيد في مركزي الجناح الأيمن وقلب الهجوم، أحد أبناء العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد؛ حيث تدرج في مختلف فئاته السنية، قبل الصعود إلى الفريق الأول لكرة القدم صيف 2019.

    وخرج جرينوود من مانشستر يونايتد "معارًا" إلى نادي خيتافي الإسباني، موسم 2023-2024؛ قبل أن يتم بيعه إلى مارسيليا الفرنسي، بشكلٍ نهائي.

    صفقة التعاقد مع النجم الإنجليزي، كلفت خزينة مارسيليا مبلغًا ماليًا يُقدر بـ26 مليون يورو؛ بينما وقع اللاعب على عقود تربطه بالفريق الأول لكرة القدم، حتى 30 يونيو 2029.

    ومنذ الانضمام لمارسيليا صيف 2024.. سجل جرينوود 42 هدفًا وصنع 12 آخرين، خلال 64 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-MARSEILLE-LIVERPOOLAFP

    مسيرة ماسون جرينوود مع عالم الساحرة المستديرة

    ماسون جرينوود البالغ من العمر 24 سنة، والذي يجيد في مركزي الجناح الأيمن وقلب الهجوم، أحد أبناء العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد؛ حيث تدرج في مختلف فئاته السنية، قبل الصعود إلى الفريق الأول لكرة القدم صيف 2019.

    وخرج جرينوود من مانشستر يونايتد "معارًا" إلى نادي خيتافي الإسباني، موسم 2023-2024؛ قبل أن يتم بيعه إلى مارسيليا الفرنسي، بشكلٍ نهائي.

    صفقة التعاقد مع النجم الإنجليزي، كلفت خزينة مارسيليا مبلغًا ماليًا يُقدر بـ26 مليون يورو؛ بينما وقع اللاعب على عقود تربطه بالفريق الأول لكرة القدم، حتى 30 يونيو 2029.

    ومنذ الانضمام لمارسيليا صيف 2024.. سجل جرينوود 42 هدفًا وصنع 12 آخرين، خلال 64 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

  • Al Riyadh v Al Hilal: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 14 انتصارًا مع 3 تعادلات، في 17 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 6 انتصارات متتالية في الجولات الست الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

    أرقام سيموني إنزاجي مع نادي الهلال - حتى الآن -:

    * مباريات: 31.

    * فوز: 25.

    * تعادل: 5.

    * خسارة: 1.

    * أهداف مسجلة: 74.

    * أهداف مستقبلة: 28.

دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج crest
كلوب بروج
كلوب بروج
مارسيليا crest
مارسيليا
مارسيليا
دوري روشن السعودي
القادسية crest
القادسية
القادسية
الهلال crest
الهلال
الهلال
0