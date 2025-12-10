أخبار النصر اليوم | موعد المباراة الودية أمام الوحدة، وخطوة تصعيدية من مانشستر يونايتد بشأن صفقة رونالدو

يخوض النصر عند السادسة والنصف، بتوقيت السعودية، من مساء اليوم مواجهة ودية أمام الوحدة الإماراتي في ختام معسكره التدريبي المقام في الإمارات.

النصر استغل فرصة توقف النشاط المحلي في السعودية بسبب مشاركة المنتخب الوطني في كأس العرب وتوجه إلى أبو ظبي لإقامة معسكر قصير للاعبين المتاحين.

الفريق سيخوض المباراة الودية مساء اليوم ثم يتجه للعاصمة السعودية الرياض.