"الفرعون المصري ليس مثل نيمار وحتى كريستيانو رونالدو لم يجد فريقًا يضمه"! .. حقائق تحبط الأصوات السعودية الرافضة لصفقة محمد صلاح

كل ساعة تمرُ علينا؛ سنكون فيها أمام حلقة جديدة من مسلسل النجم المصري محمد صلاح، مع العملاق الإنجليزي ليفربول.

علاقة صلاح مع ليفربول، توترت للغاية في الأيام القليلة الماضية؛ وذلك في أعقاب قرار المدير الفني الهولندي أرني سلوت، بإجلاس نجمه المصري على "دكة البدلاء" في 3 مباريات متتالية.

هذا القرار لم يعجب الفرعون المصري أبدًا؛ ليفتح النار على سلوت وإدارة ليفربول، بعد التعادل (3-3) مع ليدز يونايتد في الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026.

هُنا.. يبدو أن اسم السعودية سيظهر كأحد أبطال مسلسل صلاح وليفربول؛ حيث زاد الحديث عن انتقال اللاعب إلى دوري روشن للمحترفين، في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2026".

وأساسًا.. اسم محمد صلاح يرتبط بالانتقال إلى الملاعب السعودية، منذ صيف عام 2023؛ إلا أن اللاعب كان يفضل في كل مرة، الاستمرار مع ليفربول.

تفضيل صلاح لليفربول، عن الانتقال إلى دوري روشن للمحترفين - أكثر من مرة -؛ أمر لم ينساه الإعلامي الرياضي السعودي فيصل الجفن، حتى الآن.

الجفن أعلن صراحة عبر برنامجه "ملاعب"، مساء اليوم الإثنين، رفضه تعاقد السعودية مع صلاح الآن؛ وذلك بعد أزمته ليفربول.

وقال الإعلامي الرياضي: "صلاح رفضنا أكثر من مرة؛ ولكنه يُريدنا الآن، بعد أن أصبح لا يجد لنفسه ناديًا".

وشبه فيصل الجفن صفقة صلاح المحتملة، بما حدث عام 2023؛ عندما تم التعاقد مع الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، للعب في صفوف عملاق الرياض الهلال.

وأضاف الجفن: "صلاح إذا جاء إلى السعودية لن يكون لديه أي شغف، مثلما حدث مع نيمار.. هذا الثنائي نجمين كبيرين؛ لكن دورينا أيضًا لديه اسمًا قويًا في العالم".

ونحن من ناحيتنا سنضع هذا الحديث في "الميزان"؛ من أجل الحكم على محمد صلاح، وهل يستحق محاولة سعودية جديدة من أجله أم لا..