لم الشمل مع رونالدو؟.. توقعات بشأن خطوة "منتظرة" في مستقبل جوزيه مورينيو!
متى فاز مورينيو بآخر لقب كبير؟
يُعد مورينيو أحد أكثر المدربين تتويجًا بالألقاب ممن جلسوا على مقاعد البدلاء على الإطلاق، حيث حصد لقب دوري أبطال أوروبا مع بورتو وإنتر. كما حقق ألقابًا محلية في البرتغال وإنجلترا وإيطاليا وإسبانيا.
خاض فترات لا تُنسى كمدير فني لبورتو وتشيلسي وإنتر وريال مدريد، بينما قضى أيضًا أوقاتًا مع مانشستر يونايتد وتوتنهام وروما وفنربخشه. عاد مورينيو إلى جذوره في سبتمبر عندما تولى مسؤولية تدريب بنفيكا.
لم يفقد المدرب البالغ من العمر 62 عامًا شهيته للنجاح، لكن آخر مرة رفع فيها كأسًا كبرى كان عام 2022 عندما فاز روما بلقب دوري المؤتمر الأوروبي. لقب الدوري البرتغالي مهدد بالابتعاد عن متناوله هذا الموسم، حيث يبتعد بنفيكا بفارق تسع نقاط عن الصدارة، مما يعني أن فترة الجفاف على صعيد الألقاب قد تمتد لأربع سنوات.
هل لا يزال مورينيو "استثنائيًا"؟
عند سؤاله عما إذا كان مورينيو لا يزال "استثنائيًا" كما كان في السابق، قال بيدرو مينديش، لاعب خط وسط بورتو السابق - متحدثًا إلى "بويل سبورتس": "حسنًا، في ذلك الوقت كان الأمر مختلفًا. كان فريدًا من نوعه. كان من دواعي سروري حقًا العمل تحت قيادته وتحت إمرته. لكن كرة القدم تغيرت كثيرًا. تغيرت أشياء كثيرة في كرة القدم. مدربون جدد، أفكار جديدة، أساليب كروية جديدة، مقاربات جديدة للمباريات، وأنظمة جديدة لم نسمع عنها في الماضي".
وأضاف: "لكن ما أراه لم يتغير هو حضوره، وخطابه، وطريقته في مواجهة الصحافة، وطريقة حديثه مع اللاعبين، وطريقة حديثه مع الصحافة بخصوص لاعبيه. أرى أن ذلك لم يتغير أبدًا. لقد عانى قليلاً مؤخرًا، لكن هذه علامة من علامات الزمن (تغير العصر)".
مدرب البرتغال القادم: ترشيح مورينيو لتولي القيادة
يبقى أن نرى إلى متى سيظل مورينيو في إدارة الأندية، حيث بدأت الأسئلة حول أساليبه - وما إذا كانت قد أصبحت قديمة بعض الشيء - تتزايد حدة. وهو مرتبط بعقد مع بنفيكا حتى صيف عام 2027.
لم يخفِ مورينيو أبدًا حقيقة أنه يرغب في تدريب البرتغال في وقت ما، وهو المنصب الذي يشغله حاليًا روبرتو مارتينيز. وقد تتحدد مدة بقاء الإسباني في هذا المنصب بناءً على الأداء في كأس العالم 2026.
يتوقع مينديش أن يتولى مورينيو المهمة في النهاية، قائلاً: "الجميع في عالم كرة القدم بالبرتغال يعتقد أن جوزيه مورينيو سيكون يومًا ما مدرب منتخبنا الوطني. عندما كان عاطلاً عن العمل، لا أعرف ما إذا كان روبرتو مارتينيز قد فشل بطريقة ما، كان بإمكانه التدخل فورًا، لكن روبرتو مارتينيز فاز بإحدى بطولات دوري الأمم الأوروبية ويقوم بعمل رائع الآن في تصفيات كأس العالم".
وتابع: "لقد وقع جوزيه مورينيو للتو مع بنفيكا قبل بضعة أشهر، لذا علينا الانتظار بشأن ذلك. لكنني أعتقد أنه سيفعل ذلك يومًا ما. أعتقد أنه سيفعل. وأعتقد أن لديه هذه الرغبة أيضًا".
كأس العالم 2030: إلى متى سيستمر رونالدو في اللعب؟
تولي مورينيو زمام الأمور مع البرتغال قد يعني عودة تعاونه مع رونالدو، حيث سبق للثنائي قضاء ثلاث سنوات معًا في ريال مدريد بين عامي 2010 و2013. لا يُظهر "CR7" أي علامة على التباطؤ وهو في سن الأربعين.
يحافظ كريستيانو على مستويات فردية رائعة في فريق النصر بدوري المحترفين السعودي، مع تأمين المزيد من الأحذية الذهبية في الشرق الأوسط، بينما يظل الوصول إلى 1000 هدف في مسيرته هدفًا واضحًا للفائز بالكرة الذهبية خمس مرات.
وصل رونالدو إلى 226 مباراة دولية و143 هدفًا لبلاده، على مدار مسيرة دولية استمرت 22 عامًا، ومن المتوقع أن يزين كأس العالم في الصيف المقبل. بل تم اقتراح أن المهاجم المتجدد قد يستمر في اللعب حتى بطولة يورو 2028 وتجمع عالمي آخر على أرضه في عام 2030 - مما سيمنحه الفرصة للعمل تحت قيادة مورينيو مرة أخرى.
