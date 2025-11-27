أخبار النصر اليوم .. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.
أخبار النصر اليوم | تفسير غريب لغياب رونالدو عن دوري أبطال آسيا 2، وجيسوس يُكافئ اللاعبين
جيسوس يُكافئ اللاعبين
أعلن نادي النصر السعودي عن قرار البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق، منح اللاعبين إجازة من التدريبات لمدة 9 أيام عقب العودة من طاجيكستان بعد الفوز على استقلال دوشنبه في خامس جولات مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا 2 بأربعة أهداف دون رد، فيما يبدو مكافأة للاعبين بعد جهدهم وتألقهم ونتائج الفريق الرائعة منذ انطلاق الموسم حتى الآن.
وأوضح حساب النصر على منصة إكس أن اللاعبين سيعودون للتدريبات الجماعية يوم 5 ديسمبر القادم، فيما أوضحت صحيفة الرياضية السعودية أن الفريق سيتوجه إلى أبو ظبي لإقامة معسكره التدريبي هناك يوم 7 ديسمبر.
4 أهداف للموسم الأفضل لجواو فيليكس
لم يتبق سوى 4 أهداف ليُعادل جواو فيليكس، نجم النصر، أفضل مواسمه في كرة القدم على صعيد الأهداف.
النجم البرتغالي سجل أحد أهداف فريقه في مرمى استقلال دوشنبه الطاجيكي مساء أمس في دوري أبطال آسيا 2، وهي المباراة التي انتهت بانتصار النصر بأربعة أهداف دون رد.
هذا الهدف هو الـ16 لفيليكس هذا الموسم مع العالمي، ويُعد موسم 2018-2019 مع بنفيكا هو الأفضل له تهديفيًا، حيث أحرز خلاله 20 هدفًا، ولم يُكرر هذا الرقم أبدًا.
تفسير غريب لغياب رونالدو عن دوري أبطال آسيا 2 "ليس الروزنامة أو السن"!
في انتظار تأهل الأخضر .. المواعيد الجديدة للجولة 10 من دوري روشن السعودي "حال التأجيل"!
في خطاب رسمي لأندية دوري روشن..
"سيشارك في ذلك الموعد" .. تفسير غريب لغياب رونالدو عن دوري أبطال آسيا 2 "ليس الروزنامة أو السن"!
النصر يحقق العلامة الكاملة في الآسيوية..
نقطة سوداء لكن السبب واضح .. لا لمعايرة النصر للهلال بسلاح استقلال دوشنبه!
جمهور النصر يُعاير الهلال بالهزيمة القاسية أمام استقلال دوشنبه في دوري أبطال آسيا
رونالدو يفتتح ناديًا خاصًا في مدريد والعضوية بمقابل مادي كبير
ممنوع استخدام الهواتف المحمولة فيه .. رونالدو يفتتح ناديًا خاصًا في مدريد والعضوية بمقابل مادي كبير
يقال إن نجم نادي النصر كريستيانو رونالدو يستعد لافتتاح نادٍ خاص جديد في مدريد. يقترب نجم البرتغال من نهاية مسيرته الكروية، ويبدو أنه يتخذ المزيد من الخطوات للاستعداد للحياة بعد كرة القدم. إلى جانب مجموعة من المشاريع التجارية التي يمتلكها بالفعل، سيدخل المهاجم البالغ من العمر 40 عامًا في نوع جديد من المشاريع في وقت لاحق من هذا العام.
جدول مباريات وترتيب مجموعة النصر في دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026
تعرف على جدول مباريات وترتيب مجموعة النصر في دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026...
ما فعله مع حمدالله "نقطة في بحر"! .. تصرفات مدرب النصر الأسبق الطائشة تتواصل وآخرها "إصبع بوجه جمهوره"
مدرب مُثير للجدل دائمًا..
مسيرة النصر في الموسم الجاري 2025-2026
بدأ فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.
وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.
أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في الجولات التسع الأولى؛ من بينها العديد من المواجهات القوية آخرها التغلب على الخليج بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في ملعب الأول بارك بالرياض.
أيضًا.. فاز النصر في الجولات الأربع الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.
إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.
نتائج النصر في الموسم الحالي بترتيب المباريات:
1- نصف نهائي السوبر: النصر (2-1) الاتحاد.
2- نهائي السوبر: النصر (2-2) الأهلي؛ ثم الخسارة بركلات الجزاء.
3- الجولة الأولى من الدوري: التعاون (0-5) النصر.
4- الجولة الثانية من الدوري: النصر (2-0) الخلود.
5- الجولة الأولى من أبطال آسيا "2": النصر (5-0) استقلال دوشنبه.
6- الجولة الثالثة من الدوري: النصر (5-1) الرياض.
7- دور الـ32 من كأس الملك: جدة (0-4) النصر.
8- الجولة الرابعة من الدوري: الاتحاد (0-2) النصر.
9- الجولة الثانية من أبطال آسيا "2": الزوراء (0-2) النصر.
10- الجولة الخامسة من الدوري: النصر (5-1) الفتح.
11- الجولة الثالثة من أبطال آسيا "2": جوا (1-2) النصر.
12- الجولة السادسة من الدوري: الحزم (0-2) النصر.
13- دور الـ16 من كأس الملك: النصر (1-2) الاتحاد.
14- الجولة السابعة من الدوري: النصر (2-1) الفيحاء.
15- الجولة الرابعة من أبطال آسيا "2": النصر (4-0) جوا.
14- الجولة الثامنة من الدوري: نيوم (1-3) النصر.
15- الجولة التاسعة من الدوري: النصر (4-1) الخليج.