ما فعله مع عبدالرزاق حمدالله "نقطة في بحر"! .. تصرفات مدرب النصر الأسبق الطائشة تتواصل وآخرها "إصبع بوجه جمهوره"

وبخلاف واقعة النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله؛ هُناك بعض المواقف الحديثة، التي أثارت الجدل بشأن المدير الفني البرازيلي مانو مينيزيس.
أشهر هذه المواقف؛ تلك التي جمعت بين مينيزيس والظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو، نجم العملاق الإسباني ريال مدريد سابقًا.
آنذاك وتحديدًا في نوفمبر من العام الماضي "2024"، عندما كان مينيزيس ومارسيلو يتواجدا معًا في صفوف نادي فلومينينسي البرازيلي؛ وقع خلاف بينهما على أرضية الملعب، وصل إلى استخدام اليد.
نعم.. مينيزيس كان يستعد لإدخال مارسيلو "بديلًا"، في مباراة فلومينينسي وجريميو ضمن منافسات الدوري البرازيلي 2024؛ حيث أنه بينما كان يقف الثنائي على الخط، اِلتقطت الكاميرات المدير الفني البرازيلي وهو يدفع لاعبه بقوة ويطالبه بالعودة إلى الدكة.
وعقب نهاية المباراة.. برر مينيزيس تصرفه المثير مع مارسيلو؛ بالقول: "سمعت بعض الكلمات من اللاعب، لم تعجبني أبدًا".
ورفض مانو مينيزيس الكشف عن هذه الكلمات؛ إلا أن صحيفة "جلوبو" أكدت وقتها، أن مارسيلو قال لمدربه وهو يعطيه التعليمات الأخيرة للنزول بديلًا: "أنت تقترب مني لتظهر بشكلٍ جيد أمام الجماهير فقط".
ونتيجة لهذه الأزمة.. أصدر نادي فلومينينسي قرارًا بـ"فسخ عقد" مارسيلو؛ وذلك قبل أن يرحل مانو مينيزيس فيما بعد، ليحط الرحال الآن في فريق جريميو الأول لكرة القدم.
أيضًا.. لا يُمكن أن ننسى المشهد الذي جمع بين مينيزيس وتياجو كوسلوسكي، مساعده في الجهاز الفني لنادي جريميو؛ وذلك خلال مواجهة ميراسول في شهر سبتمبر الماضي، ضمن منافسات الدوري البرازيلي 2025.
وظهر مينيزيس وهو يدخل في مشادة مع تياجو، على دكة بدلاء نادي جريميو؛ وذلك بسبب ارتكاب مساعده خطأً، في أحد التبديلات خلال مواجهة ميراسول.
وأعلن مينيزيس بعد نهاية المباراة، أن مساعده أعطى اسم لاعب خاطئ إلى الحكم الرابع؛ قائلًا: "كان من المفترض خروج جواو بيدرو ودخول بافون؛ إلا أن تياجو أرسل اسم أليسون، إلى الطاقم التحكيمي".
وشدد مانو مينيزيس على أنه لم يرغب في خروج أليسون من أرضية الملعب؛ إلا أن الخطأ الذي ارتكبه مساعده، حال دون ذلك.