ممنوع استخدام الهواتف المحمولة فيه .. رونالدو يفتتح ناديًا خاصًا في مدريد والعضوية بمقابل مادي كبير

سيدخل رونالدو التاريخ كأحد أعظم لاعبي كرة القدم على الإطلاق، بما حققه في مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس وغيرها من الأندية ساعده في بناء واحدة من أكثر المسيرات المهنية تألقًا في تاريخ هذه الرياضة. وعلى الرغم من أنه في الأربعينيات من عمره الآن، إلا أنه لا يزال منتجًا مع البرتغال والنصر في الدوري السعودي للمحترفين.

لكن حتى المهاجم المخضرم يعلم أن كل هذا سيصل إلى نهايته في نهاية المطاف، على الرغم من أن عقده مع النصر يمتد حتى نهاية موسم 2026-27، إلا أن اليوم الذي سيعلق فيه حذاءه نهائيًا يقترب بسرعة.

عندما سُئل عن تقاعده، قال في مقابلة مع بيرس مورجان في وقت سابق من هذا الشهر: "قريبًا. أعتقد أنني سأكون مستعدًا. سيكون الأمر صعبًا بالطبع. سيكون صعبًا، نعم. ربما سأبكي، نعم.. سيكون الأمر صعبًا للغاية، لكنني أعددت مستقبلي منذ أن كنت في الخامسة والعشرين أو السادسة والعشرين أو السابعة والعشرين من عمري. لذا أعتقد أنني سأكون قادرًا على تحمل هذا الضغط".

بالمناسبة، تشمل بعض مشاريعه التجارية CR7 Clothing و CR7 Fitness وقناته الخاصة على YouTube وغيرها.