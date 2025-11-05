أخبار النصر اليوم | أغلى ما اشتراه كريستيانو رونالدو في حياته، وقرار اتحاد الكرة المفاجئ بشأن محمد الهويش

بدأ فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في الجولات السبع الأولى؛ من بينها العديد من المواجهات القوية.

أيضًا.. فاز النصر في الجولات الثلاث الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

نتائج النصر في الموسم الحالي بترتيب المباريات:

1- نصف نهائي السوبر: النصر (2-1) الاتحاد.

2- نهائي السوبر: النصر (2-2) الأهلي؛ ثم الخسارة بركلات الجزاء.

3- الجولة الأولى من الدوري: التعاون (0-5) النصر.

4- الجولة الثانية من الدوري: النصر (2-0) الخلود.

5- الجولة الأولى من أبطال آسيا "2": النصر (5-0) استقلال دوشنبه.

6- الجولة الثالثة من الدوري: النصر (5-1) الرياض.

7- دور الـ32 من كأس الملك: جدة (0-4) النصر.

8- الجولة الرابعة من الدوري: الاتحاد (0-2) النصر.

9- الجولة الثانية من أبطال آسيا "2": الزوراء (0-2) النصر.

10- الجولة الخامسة من الدوري: النصر (5-1) الفتح.

11- الجولة الثالثة من أبطال آسيا "2": جوا (1-2) النصر.

12- الجولة السادسة من الدوري: الحزم (0-2) النصر.

13- دور الـ16 من كأس الملك: النصر (1-2) الاتحاد.

14- الجولة السابعة من الدوري: النصر (2-1) الفيحاء.