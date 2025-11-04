Cristiano Ronaldo Georgina RodriguezGetty/GOAL
أحمد فرهود

"سأتزوج بجورجينا مع كأس العالم"! .. كريستيانو رونالدو يعطي رأيًا غريبًا جديدًا عن المونديال ويكشف ملامح حياته الشخصية بعد الاعتزال

ماذا قال كريستيانو رونالدو عن حياته الشخصية؟

تحدث الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، عن تفاصيل مهمة في حياته الشخصية؛ خاصة مع اقتراب اعتزاله عالم الساحرة المستديرة.

رونالدو الذي يبلغ من العمر 40 سنة، يرتبط بعقدٍ مع النصر حتى 30 يونيو 2027؛ حيث من المتوقع أن يكون الأخير في مسيرته الكروية.

  • Cristiano RonaldoGetty

    ملامح حياة كريستيانو رونالدو بعد الاعتزال

    وفي هذا السياق.. أعلن الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، أنه لم يحدد وقتًا للاعتزال - حتى الآن -؛ قائلًا: "لكن الأمر أصبح قريبًا جدًا".

    وأكد رونالدو في مقابلته الحصرية مع الصحفي الرياضي بيرس مورجان، أنه أعد نفسه للحظة الاعتزال بالفعل؛ رغم أنه يعلم أن الأمر سيكون صعبًا جدًا بالنسبة له.

    وأضاف: "بالتأكيد سأبكي في يوم اعتزالي.. فأنا شخص صريح ولا أستطيع إخفاء مشاعري أبدًا؛ كما أن كرة القدم هي مصدر سعادتي في هذه الحياة".

    وبخصوص ما سيفعله بعد الاعتزال؛ أشار الأسطورة البرتغالية إلى أنه سيقضي وقتًا أكثر مع العائلة، خاصة ابنته بيلا التي تبلغ من العمر 3 سنوات فقط.

    وتابع رونالدو: "أنا أسافر كثيرًا مع الفريق؛ لذلك لم تسنح لي الفرصة الكافية، لأقضي وقتًا كثيرًا مع بيلا".

    وشدد مهاجم نادي النصر على أنه سيحاول بعد الاعتزال أيضًا، مراقبة ابنه كريستيانو جونيور "15 عامًا" عن كثب؛ لأن الشباب في هذا السن يرتكبون الكثير من الأمور الغبية - على حد قوله -.

    ويلعب جونيور حاليًا في صفوف الفئات السنية لنادي النصر؛ حيث انتقل مع والده إلى المملكة العربية السعودية، في يناير من عام 2023.

  • Cristiano Ronaldo Georgina RodriguezGOAL/GETTY/IG:@georginagio

    موعد زواج كريستيانو رونالدو بجورجينا رودريجيز

    ولم ينس الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، الحديث عن خطيبته الأرجنتينية جورجينا رودريجيز.

    وأوضح رونالدو أن عينيه امتلأت بالدموع، عند تقديمه "خاتم الخطوبة" إلى جورجينا؛ وذلك بسبب وقع هذه اللحظة العاطفية.

    واعترف الأسطورة البرتغالية أنه لم يحدد موعد الزفاف - حتى الآن -، لافتًا إلى أنه يأمل أن يكون ذلك في صيف عام 2026؛ بعد نهاية بطولة كأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

    وأكمل رونالدو حديثه بخصوص هذا الأمر؛ قائلًا: "ربما احتفل بزواجي بجورجينا، مع لقب كأس العالم".

  • Cristiano Ronaldo Portugal 2025Getty

    رأي غريب جديد من كريستيانو رونالدو عن المونديال

    ورغم ما سبق.. نفى الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، أن يكون لديه هوسًا للتتويج بلقب كأس العالم؛ كما يعتقد البعض.

    واعتبر رونالدو أنه من الظلم أن يتم الحكم على اللاعب بأنه "الأفضل في تاريخ اللعبة"؛ بسبب تتويجه بلقب كأس العالم، من عدمه.

    واستطرد الأسطورة البرتغالية حديثه؛ بالقول: "بطولة كأس العالم تلعب من 6 أو 7 مباريات!.. هل من المنطقي أن يتم الحكم على اللاعب بأنه (الأفضل في التاريخ) بسبب هذا العدد من المواجهات فقط؟".

    وأعطى الكثيرون الأفضلية للأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، مهاجم نادي إنتر ميامي الأمريكي، على منافسه التاريخي كريستيانو رونالدو؛ بسبب تتوّيجه بلقب كأس العالم "قطر 2022".

    ومنذ تتويج ميسي باللقب العالمي.. يصرح رونالدو دائمًا بأن هذه البطولة ليست بالأهمية الكبيرة، وأن حصوله على ثنائية كأس أوروبا ودوري الأمم الأوروبية يعادل المونديال.

  • Cristiano RonaldoGetty

    حديث كريستيانو رونالدو عن دخوله "عالم المليارديرات"!

    وأخيرًا.. أعرب الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم عملاق الرياض نادي النصر، عن سعادته الكبيرة؛ كونه أول لاعب كرة قدم يدخل عالم المليارديرات، بشكلٍ رسمي.

    رونالدو اعترف بأن دخول عالم المليارديرات، كان أحد أهدافه في مسيرته الكروية؛ مثل التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، أو الحصول على "الكرة الذهبية".

    وبالرغم من ذلك.. اعتبر الأسطورة البرتغالية أن هذا الإنجاز، ليس بأمرٍ غريب عليه؛ قائلًا: "البعض يقول إنني مغرور.. لكن انظروا إلى كافة الأرقام القياسية؛ وستجدون أنها مسجلة باسم كريستيانو".

    واختتم كريستيانو رونالدو حديثه؛ بالتأكيد على أنه بعد أن حصد هذه الثروة المالية الكبيرة، يرغب أن يعيش في مرحلة ما من حياته، بشكلٍ بسيط بعيدًا عن هذا البذخ.

  • Cristiano-ronaldoGetty Images

    أرقام كريستيانو رونالدو مع نادي النصر

    يملك الأسطورة كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 40 سنة، أرقامًا رائعة مع نادي النصر؛ على الرغم من عدم تتويجه بأي لقب كبير - حتى الآن -.

    كريستيانو سجل 102 هدف وصنع 21 آخرين، خلال 115 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في مختلف المسابقات.

    كما سجل رونالدو 6 أهداف بمسابقة كأس الملك سلمان للأندية العربية؛ ما يرفع رصيده من الأهداف مع الفريق النصراوي بشكلٍ إجمالي، إلى 108 أهداف.

    وحصل الأسطورة البرتغالية على جائزة "هداف" دوري روشن السعودي للمحترفين، موسم 2023-2024، برصيد 35 هدفًا - وهو رقم قياسي في نسخة واحدة -؛ قبل أن يحصد جائزة العام الرياضي الماضي أيضًا، ولكن بـ25 هدفًا فقط.

    جدير بالذكر أن رونالدو توّج مع النصر، ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية مطلع موسم 2023-2024، والتي اعتبرها البعض ودية؛ قبل أن يؤكد مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، أنها "رسمية".