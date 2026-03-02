أخبار النصر اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.
أخبار النصر اليوم | مطالب بمعاقبة جورج جيسوس .. وهجوم على جواو فيليكس
أخبار كريستيانو رونالدو
بين حظ نيمار ووصفة بنزيما: إصابة كريستيانو رونالدو تفتح ملف 2019 .. ولا خوف على النصر!
"أتمنى أن أصل لـ1000 هدف ما لم أتعرض لإصابة إن شاء الله"، هكذا تحدث الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، أثناء تكريمه بجائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط، ضمن حفل جوائز "جلوب سوكر 2025".
ولكن، تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، فإن بوادر إصابة ظهرت على رونالدو، أثناء مشاركته في مباراة النصر الأخيرة ضد الفيحاء، في الجولة الرابعة والعشرين من دوري روشن السعودي، والتي دفعته للتواصل مع طبيب الفريق، بعدم قدرته على استكمال المباراة، التي أهدر فيها ركلة جزاء، وشهدت فوز النصر بثلاثية مقابل هدف.
ورغم أن الإصابة لا تعد خطيرة، إلا أنها قد تحمل معها مؤشرًا مُقلقًا لرونالدو، الذي يسعى للحفاظ على لياقته البدنية، في ظل دخول معترك حاسم في موسم النصر، الذي ينافس على دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا 2، أو مشاركة منتخب البرتغال في نهائيات كأس العالم 2026، خلال الصيف المُقبل.
ألميريا دليل جديد: كريستيانو رونالدو.. عندما خضع نجم النصر لـ"غسيل قناعات" في المطبخ السعودي!
الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، الذي كان يومًا ما حارسًا لـ"بوابة الكرة النخبوية" في القارة الأوروبية؛ وجد نفسه ينتقل إلى الملاعب السعودية، عام 2023.
ووقع رونالدو على عقود انضمامه إلى فريق النصر الأول لكرة القدم، في يناير من عام 2023؛ بعد فسخ عقده مع العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد، على خلفية الأزمة التي اشتعلت بينه وإدارة النادي.
ومهما كان السبب الذي دفع رونالدو للانتقال إلى الملاعب السعودية، سواء كان المال أو الإيمان بالمشروع وغيرهما؛ فإننا نستطيع القول بعد أكثر من 3 سنواتٍ للأسطورة البرتغالية في المملكة، إنه خضع لعملية "غسيل قناعات".
أحداث مواجهة الفيحاء
رونالدو دائمًا يجد طوق النجاة: النصر والفيحاء "كلاكيت ثاني مرة" والصدارة صعبة قوية يا الأهلي!
الصدارة تناديه، ورغم الصعوبات، إلا أنه دائمًا على الموعد، كسر شوكة الفيحاء في المجمعة، ذلك هو النصر الذي حقق انتصارًا كبيرًا بنتيجة (3-1)، ضمن الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.
كلا الفريقين سجل هدفًا في مرماه، سواءً عبد الإله العمري الذي تقدم للفيحاء في الدقيقة 45+2، أو الحارس أورلاندو موسكيرا الذي تسبب في ثاني أهداف النصر بالدقيقة 80، وذلك بعد تعادل ساديو ماني ثم رصاصة الرحمة من عبد الله الحمدان في الدقيقتين 72 و85.
ورفع النصر رصيده إلى 61 نقطة، ليعود إلى صدارة ترتيب دوري روشن، بفارق نقطتين عن الأهلي "الوصيف"، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند 27 نقطة، في المركز الثاني عشر.
عين على الحكم | ما أشبه الليلة بالبارحة: نطح غير مرئي .. ولاعب الفيحاء "تخصص" هدايا النصر!
شهدت مباراة الفيحاء والنصر، لقطة تحكيمية مثيرة للجدل، حول أكثر من واقعة، كانت لتؤثر بدورها على مجريات اللعب، في المواجهة المُقامة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن حساب الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.
وكشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن طاقم تحكيم محلي لإدارة اللقاء، بقيادة عبد الله العويدان "حكم الساحة"، ويعاونه حمد الحركان ومحمد المرشد، ومحمد الحربي حكمًا رابعًا، وشكري الحنفوش لتقنية الفيديو، ويعاونه فيصل القحطاني.
هجوم على جورج جيسوس وجواو فيليكس
"حاسبوه قبل معاقبة مدرب الخليج" .. مطالب جديدة باتخاذ إجراءات مشددة ضد جورج جيسوس!
أثار اليوناني جورجيوس دونيس مدرب الخليج، حالة من الضجة بعد اتهامه للحكم محمد الهويش، بالتسبب في خسارة فريقه أمام الاتحاد، بالجولة الرابعة والعشرين من دوري روشن السعودي.
اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل بجدة، انتهى بفوز الاتحاد بهدف دانيلو بيريرا، في الدقيقة 52، بعد استغلاله تمريرة محمدو دومبيا من ركلة ركنية.
تصريحات دونيس بعد المباراة، جعلت البعض يخرج من أجل المطالبة بإيقافه، بسبب هجومه الصريح على حكم المباراة.
فيديو | "وزنه زائد ويختفي تحت الضغط".. نجم النصر السابق مهاجمًا جواو فيليكس : الجماهير لا تتقبل حديثي عنه!
تعجب صالح المطلق نجم النصر السعودي السابق، من رد فعل جماهير الفريق نحوه، بسبب الانتقادات التي وجهها إلى جواو فيليكس لاعب العالمي.
النتائج في تحسن مستمر بالنسبة للنصر في الفترة الأخيرة، حيث عاد الفريق إلى طريق الانتصارات وأصبح قريبًا من صدارة الدوري على حساب الأهلي والهلال.
ومع ذلك، خرجت بعض الانتقادات الفردية للاعبي الفريق، وعلى رأسهم جواو فيليكس بحجة زيادة وزنه، ويأتي ذلك رغم المستويات المميزة التي قدمها البرتغالي على مدار الموسم.
جيسوس وبينتو الأفضل في فبراير
فاز البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني للنصر، وحارس مرماه البرازيلي بينتو بجائزة الأفضل في دوري روشن 2025-2026 خلال شهر فبراير المنقضي، من قبل رابطة الدوري السعودي للمحترفين.
وكان العالمي قد حقق ستة انتصارات في دوري روشن بالشهر الماضي أمام الرياض (1-0)، الاتحاد (2-0)، الفتح (2-0)، الحزم (4-0)، النجمة (5-0)، والفيحاء (3-1)، أي أن بينتو لم يستقبل سوى هدف وحيد في الجولات من 20 إلى 24 (تخللتها المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة).