أخبار النصر اليوم | مطالب بمعاقبة جورج جيسوس .. وهجوم على جواو فيليكس

بين حظ نيمار ووصفة بنزيما: إصابة كريستيانو رونالدو تفتح ملف 2019 .. ولا خوف على النصر!

"أتمنى أن أصل لـ1000 هدف ما لم أتعرض لإصابة إن شاء الله"، هكذا تحدث الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، أثناء تكريمه بجائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط، ضمن حفل جوائز "جلوب سوكر 2025".

ولكن، تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، فإن بوادر إصابة ظهرت على رونالدو، أثناء مشاركته في مباراة النصر الأخيرة ضد الفيحاء، في الجولة الرابعة والعشرين من دوري روشن السعودي، والتي دفعته للتواصل مع طبيب الفريق، بعدم قدرته على استكمال المباراة، التي أهدر فيها ركلة جزاء، وشهدت فوز النصر بثلاثية مقابل هدف.

ورغم أن الإصابة لا تعد خطيرة، إلا أنها قد تحمل معها مؤشرًا مُقلقًا لرونالدو، الذي يسعى للحفاظ على لياقته البدنية، في ظل دخول معترك حاسم في موسم النصر، الذي ينافس على دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا 2، أو مشاركة منتخب البرتغال في نهائيات كأس العالم 2026، خلال الصيف المُقبل.

الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، الذي كان يومًا ما حارسًا لـ"بوابة الكرة النخبوية" في القارة الأوروبية؛ وجد نفسه ينتقل إلى الملاعب السعودية، عام 2023.

ووقع رونالدو على عقود انضمامه إلى فريق النصر الأول لكرة القدم، في يناير من عام 2023؛ بعد فسخ عقده مع العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد، على خلفية الأزمة التي اشتعلت بينه وإدارة النادي.

ومهما كان السبب الذي دفع رونالدو للانتقال إلى الملاعب السعودية، سواء كان المال أو الإيمان بالمشروع وغيرهما؛ فإننا نستطيع القول بعد أكثر من 3 سنواتٍ للأسطورة البرتغالية في المملكة، إنه خضع لعملية "غسيل قناعات".