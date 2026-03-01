بين حظ نيمار ووصفة بنزيما: إصابة كريستيانو رونالدو تفتح ملف 2019 .. ولا خوف على النصر!

في البداية، دعونا نتحدث عن إصابة كريستيانو رونالدو، والتي شخصها أخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل، ثامر الشهراني، بأنها جاءت في العضلة الخلفية، وفي أفضل الأحوال، ستكون عبارة عن شد عضلي فقط، ليتراوح الغياب بين 3-5 أيام، أما السيناريو الأصعب، فهو التعرض لتمزق عضلي، والحاجة للراحة ما بين 10-14 يومًا، أو أكثر، وفق شدة الإصابة.

هذه الإصابة ربما تحمل معها بوادر القلق في نفس كريستيانو رونالدو، فيما تبقى من تحديات الموسم، ليكون السيناريو الأقرب هو مواصلة الابتعاد عن بطولة دوري أبطال آسيا 2، التي لم يشارك بها "الدون" إلا في مباراة واحدة، حتى ختام الدور ثمن النهائي، حيث خاض مواجهة الزوراء، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

في هذه الحالة، قد يصير رونالدو بحاجة إلى المزج بين "حظ" نيمار ووصفة بنزيما. كيف ذلك؟ الحديث عن نيمار الذي خاض تجربة لم تكلل بالنجاح مع الهلال، إلا أنه كان شاهدًا على موسم تاريخي مع المدير الفني جورج جيسوس، حيث توج مع الزعيم بلقب دوري روشن السعودي، رغم مشاركته في ثلاث مباريات فقط، كما كان ضيف الشرف في منصة التتويج بثنائية كأس خادم الحرمين الشريفين والسوبر السعودي.

أما عن وصفة بنزيما، فإن تقارير إعلامية، أشارت إلى أن النجم الفرنسي، طالب المدير الفني للهلال، سيموني إنزاجي، بإراحته في بعض مباريات الهلال، خوفًا من تفاقم إصابته الحالية في العضلة الضامة، حيث يأمل "الحكومة"، في تجهيز نفسه بصورة مناسبة، من أجل الحفاظ على آماله في اللحاق بمنتخب فرنسا في نهائيات كأس العالم 2026.

ولعل السيناريو الأقرب لرونالدو، هو عدم التواجد في مباريات دوري أبطال آسيا 2، إلا في المشهد الختامي، في حالة التأهل إلى النهائي، أو دور الأربعة، وقد تقتصر مشاركة "الدون"، على دوري روشن، تاركًا لقب الآسيوية في يد الحظ الذي قد يقوده لمصير نيمار مع الهلال.