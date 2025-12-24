أخبار النصر اليوم .. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.
أخبار النصر اليوم | إحباط جيسوس بسبب إخفاق السعودية في كأس العرب .. وترقب لقرعة دوري أبطال آسيا 2
- Getty Images Sport
جيسوس: خروج السعودية من كأس العرب أحبطني
أكد البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لفريق النصر الأول لكرة القدم، على أنه كانت يتمنى تتويج المنتخب السعودي بلقب كأس العرب 2025، مؤكدًا أن عدم وصول الأخضر إلى المباراة النهائية كان أمرًا محبطًا بالنسبة له قبل استئناف منافسات دوري روشن السعودي.
وقال جيسوس، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء الجمعة، قبل مواجهة الأخدود المقررة السبت ضمن الجولة الـ11 من دوري روشن، إن فترة التوقف جاءت بسبب مشاركة المنتخب السعودي في البطولة العربية، مشيرًا إلى أن الخروج من سباق اللقب ترك أثرًا سلبيًا قبل عودة المنافسات المحلية.
وحول مواجهة الأخدود، شدد مدرب النصر على صعوبة اللقاء، موضحًا أن الفريق المنافس يمتلك عناصر مميزة وسيخوض المباراة بدافع تحقيق الفوز والابتعاد عن مراكز الخطر، ما يفرض تحديات تكتيكية كبيرة داخل الملعب.
وتطرق جيسوس إلى الطابع الفني للمواجهة، مؤكدًا أن المدارس التدريبية البرتغالية معروفة بالانضباط والتنظيم، وهو ما يتطلب من لاعبيه تركيزًا عاليًا طوال مجريات المباراة، خاصة أمام فريق يقوده جهاز فني برتغالي.
كما تحدث المدرب البرتغالي عن ازدحام المباريات خلال الفترة الحالية، واصفًا شهر يناير بأنه من أصعب فترات الموسم بسبب تلاحق الاستحقاقات، وأضاف: "بعد التوقف نشعر وكأننا نبدأ من جديد، وهذا يتطلب جاهزية ذهنية وبدنية كبيرة من جميع اللاعبين".
وبخصوص الحالة الطبية للفريق، أوضح جيسوس أن أيمن يحيى عاد من معسكر المنتخب السعودي مصابًا، مؤكدًا في الوقت ذاته أن إينيجو مارتينيز، على غرار كريستيانو رونالدو، يحتاج أحيانًا إلى الراحة للحفاظ على جاهزيته البدنية.
واختتم جيسوس حديثه بالإشارة إلى أن المدافع محمد سيماكان سيكون جاهزًا للمشاركة بعد أسبوع، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب حسن اختيار العناصر الأنسب لكل مباراة، بما يخدم مصلحة الفريق ويواكب متطلبات المنافسة.
- Getty Images Sport
النصر يترقب قرعة ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2 في كوالالمبور
يترقب فريق النصر الأول لكرة القدم سحب قرعة دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2، والمقرر إقامتها الثلاثاء المقبل في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، بحسب ما أعلنه الاتحاد القاري مساء الجمعة.
واكتمل عقد الأندية المتأهلة إلى الدور الإقصائي، بعدما نجحت ثمانية فرق من منطقتي الغرب والشرق في حجز بطاقاتها عقب ختام منافسات دور المجموعات يوم الأربعاء الماضي.
وتحمل نسخة البطولة الحالية حضورًا لافتًا، إذ تشهد مشاركة نادٍ واحد يخوض ظهوره القاري الأول، وهو كونج آن هانوي الفيتنامي، إلى جانب تسعة أندية تبلغ هذا الدور للمرة الأولى في تاريخ مشاركاتها بدوري أبطال آسيا 2، وهي: النصر، الوصل، الأهلي، الاستقلال، أركاداغ، فولاد سيباهان، جامبا أوساكا، بوهانج ستيلرز، وراتشابوري.
وسيتم توزيع أندية كل منطقة على مستويين خلال مراسم القرعة، حيث يضم المستوى الأول متصدري المجموعات، بينما يضم المستوى الثاني الفرق التي احتلت المركز الثاني.
وفي منطقة الغرب، جاء النصر ضمن المستوى الأول إلى جانب الوصل الإماراتي، والأهلي القطري، والحسين الأردني، فيما ضم المستوى الثاني أندية الاستقلال الإيراني، وأركاداغ التركماني، وفولاد سيباهان الإيراني، والزوراء العراقي.
أما في منطقة الشرق، فقد تواجد في المستوى الأول كل من ماكارثر الأسترالي، وجامبا أوساكا الياباني، وبيرسيب باندونج الإندونيسي، وتامبنيز روفرز السنغافوري، بينما ضم المستوى الثاني كونج آن هانوي الفيتنامي، وراتشابوري وبانكوك يونايتد من تايلاند، وبوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي.
وأكد الاتحاد الآسيوي أن نظام القرعة الإلكتروني سيمنع مواجهة الفرق التي سبق لها اللعب في المجموعة نفسها خلال دور المجموعات، إضافة إلى تفادي أي تعارضات محتملة.
ومن المقرر أن تُقام مباريات دور الـ16 خلال شهر فبراير 2026، حيث تُلعب مواجهات منطقة الغرب يومي 10 و11، ثم 17 و18، فيما تُقام مباريات منطقة الشرق أيام 11 و12، ثم 18 و19. على أن تُلعب مباريات الدور ربع النهائي في مارس، تليها مواجهات نصف النهائي في أبريل، قبل أن تُختتم البطولة بالمباراة النهائية من لقاء واحد يجمع بطلي الغرب والشرق يوم 16 مايو 2026.
جمهور الأهلي يستعد للنصر بـ "بنر وتيفو"
أنهت رابطة جماهير النادي الأهلي استعداداتها الخاصة بمواجهة فريقها الأول لكرة القدم أمام النصر، من خلال تجهيز "التيفو والبنر" المقرر رفعهما في مدرجات ملعب «الإنماء»، خلال اللقاء المرتقب ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي، والمحدد إقامته يوم 20 يناير المقبل.
وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن رابطة جماهير الأهلي بادرت بتقديم مقترحات التصاميم الخاصة بالتيفو والبنر عبر إدارة النادي، تمهيدًا لرفعها إلى رابطة الدوري السعودي للمحترفين، في انتظار الحصول على الموافقات الرسمية من الجهات المنظمة للشروع في تنفيذها.
ويأتي هذا الإجراء التزامًا باللوائح المعتمدة منذ انطلاقة الموسم الحالي، والتي تشترط تقديم أي مقترحات تخص "التيفو أو البنر" قبل موعد المباراة بعشرة أيام على الأقل، وهو ما التزمت به الرابطة الأهلاوية.
وقبل انطلاق الجولة الـ11 من منافسات دوري روشن، يحتل الأهلي المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة، فيما يتصدر فريق النصر الترتيب برصيد 27 نقطة، ما يزيد من سخونة المواجهة المنتظرة بين الفريقين.
رينارد رفض تدريب النصر .. وحسم جدل المواليد
"رينارد رفض تدريب النصر" .. فيصل بن تركي يكشف مفاجأة عن مدرب السعودية ويطالب بإقالته فورًا
ماذا قال كحيلان عن هيرفي رينارد؟!..
أرقام غريبة في دوري الناشئين..
رئيس النصر الأسبق يشعل الجدل..
قرارات رسمية من اتحاد الكرة السعودي..
مسيرة النصر في الموسم الجاري 2025-2026
بدأ فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.
وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.
أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في الجولات التسع الأولى؛ من بينها العديد من المواجهات القوية آخرها التغلب على الخليج بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في ملعب الأول بارك بالرياض.
أيضًا.. فاز النصر في الجولات الأربع الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.
إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.
نتائج النصر في الموسم الحالي بترتيب المباريات:
1- نصف نهائي السوبر: النصر (2-1) الاتحاد.
2- نهائي السوبر: النصر (2-2) الأهلي؛ ثم الخسارة بركلات الجزاء.
3- الجولة الأولى من الدوري: التعاون (0-5) النصر.
4- الجولة الثانية من الدوري: النصر (2-0) الخلود.
5- الجولة الأولى من أبطال آسيا "2": النصر (5-0) استقلال دوشنبه.
6- الجولة الثالثة من الدوري: النصر (5-1) الرياض.
7- دور الـ32 من كأس الملك: جدة (0-4) النصر.
8- الجولة الرابعة من الدوري: الاتحاد (0-2) النصر.
9- الجولة الثانية من أبطال آسيا "2": الزوراء (0-2) النصر.
10- الجولة الخامسة من الدوري: النصر (5-1) الفتح.
11- الجولة الثالثة من أبطال آسيا "2": جوا (1-2) النصر.
12- الجولة السادسة من الدوري: الحزم (0-2) النصر.
13- دور الـ16 من كأس الملك: النصر (1-2) الاتحاد.
14- الجولة السابعة من الدوري: النصر (2-1) الفيحاء.
15- الجولة الرابعة من أبطال آسيا "2": النصر (4-0) جوا.
14- الجولة الثامنة من الدوري: نيوم (1-3) النصر.
15- الجولة التاسعة من الدوري: النصر (4-1) الخليج.