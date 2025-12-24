Japan v Saudi Arabia - FIFA World Cup Asian 3rd QualifierGetty Images Sport
أحمد فرهود

"هيرفي رينارد رفض تدريب النصر" .. فيصل بن تركي يكشف مفاجأة عن مدرب المنتخب السعودي ويطالب بإقالته فورًا

ماذا قال كحيلان عن هيرفي رينارد؟!..

فجّر الأمير فيصل بن تركي "كحيلان"، رئيس نادي النصر الأسبق، مفاجأة من العيار الثقيل؛ بخصوص الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم.

رينارد يواجه هجومًا عنيفًا في الوقت الحالي؛ وتحديدًا بعد خسارة السعودية حلم التتويج بلقب كأس العرب "فيفا 2025"، عقب السقوط أمام منتخب الأردن في نصف النهائي.

وبعيدًا عن خسارة البطولة العربية؛ فإن أداء الأخضر السعودي تحت قيادة المدير الفني الفرنسي، غير مقنع نهائيًا.

  • FBL-ARAB-CUP-2025-KSA-JORAFP

    فيصل بن تركي يطالب بـ"إقالة" هيرفي رينارد فورًا

    وفي هذا السياق.. طالب الأمير فيصل بن تركي، رئيس نادي النصر الأسبق، اتحاد الكرة السعودي بـ"إقالة" الفرنسي هيرفي رينارد، من القيادة الفنية للمنتخب الوطني الأول.

    ابن تركي اعتبر في تصريحات مع برنامج "في المرمى"، مساء يوم الأربعاء، أنه لا توجد منهجية أو طريقة لعب واضحة للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم؛ تحت قيادة رينارد.

    وقلل ابن تركي من مخاطر إقالة رينارد؛ وذلك قبل بطولة كأس العالم 2026، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

    وأسفرت قرعة كأس العالم 2026، عن تواجد المنتخب السعودي في "المجموعة الثامنة"؛ إلى جانب كل من إسبانيا، أوروجواي والرأس الأخضر.

    وعن ذلك يقول رئيس النصر الأسبق: "لا تزال هُناك 6 أشهر كاملة، على بطولة كأس العالم 2026.. يجب اتخاذ القرار الآن؛ مع البحث عن مدير فني جديد، يُناسب أسلوب لاعبي المنتخب".

    • إعلان

  • مفاجأة.. هيرفي رينارد رفض تدريب النصر سابقًا

    واستكمالًا لتصريحاته.. شدد الأمير فيصل بن تركي، رئيس نادي النصر الأسبق، على أن كلامه ليس تقليلًا من الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم؛ وإنما واقع يعيشه الأخضر، في الوقت الحالي.

    وفاجأ ابن تركي الجميع؛ عندما أعلن محاولته التعاقد مع رينارد منذ سنوات، من أجل قيادة فريق النصر الأول لكرة القدم.

    وكشف ابن تركي عن أن رينارد، رفض تدريب النصر في ذلك الوقت - لم يحدد السنة -؛ وذلك لتفضيله الإشراف على المنتخبات الوطنية، بدلًا من الأندية.

    واختتم رئيس النصر الأسبق تصريحاته؛ بالقول: "أساسًا.. هيرفي رينارد يُناسب المنتخبات أكثر من الأندية، وهذه حقيقة".

    ومنذ 2007 وحتى الآن.. رينارد يعمل في المنتخبات الوطنية؛ حيث لم يشرف سوى على ثلاثة أندية فقط خلال تلك الفترة، وهما الثنائي الفرنسي سوشو وليل، واتحاد العاصمة الجزائري.

    وقاد رينارد نادي سوشو، في الفترة من أكتوبر 2013 إلى مايو 2014؛ كما أشرف على تدريب ليل، من مايو إلى نوفمبر 2015، ومن قبلهما النادي الجزائري من يناير إلى أكتوبر 2011.

  • FBL-WC-2026-ASIA-QUALIFIER-AUS-KSAAFP

    مسيرة هيرفي رينارد مع منتخب السعودية

    الفرنسي هيرفي رينارد يتولى القيادة الفنية لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، في الوقت الحالي؛ حيث من المقرر مبدئيًا ووفقًا للعقد أن يتواجد معه في بطولة كأس العالم 2026، مثلما فعل في نسخة 2022.

    وقتها وعلى الرغم من عدم تجاوز دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2022؛ إلا أن رينارد حقق مع السعودية فوزًا تاريخيًا ضد منتخب الأرجنتين، وبهدفين مقابل واحد، ضمن منافسات الجولة الأولى.

    وقاد رينارد المنتخب السعودي في الفترة من يوليو 2019 إلى مارس 2023؛ قبل أن يرحل لقيادة منتخب سيدات فرنسا.

    وعاد المدير الفني الفرنسي إلى الأخضر السعودي مجددًا، في أكتوبر من عام 2024؛ ولكنه وجد مُعاناة أكبر، عكس ولايته الأولى.

    أرقام هيرفي رينارد مع المنتخب السعودي في الولاية الأولى:

    * مباريات: 45.

    * فوز: 21.

    * تعادل: 10.

    * خسارة: 14.

    * أهداف مسجلة: 57.

    * أهداف مستقبلة: 38.

    أرقام هيرفي رينارد مع المنتخب السعودي في الولاية الثانية:

    * مباريات: 26.

    * فوز: 11.

    * تعادل: 6.

    * خسارة: 9.

    * أهداف مسجلة: 29.

    * أهداف مستقبلة: 27.

    ويرتبط رينارد بعقدٍ مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم، حتى بطولة كأس أمم آسيا 2027؛ والتي تستضيفها المملكة على أراضيها.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • Al Nassr v Al Khaleej: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    بدأ فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في الجولات التسع الأولى؛ من بينها العديد من المواجهات القوية، أبرزها ضد العميد الاتحادي.

    أيضًا.. فاز النصر في الجولات الست الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا "2"، ضامنًا التأهُل إلى دور ثمن النهائي رسميًا، كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

    نتائج النصر في الموسم الحالي بترتيب المباريات:

    1- نصف نهائي السوبر: النصر (2-1) الاتحاد.

    2- نهائي السوبر: النصر (2-2) الأهلي؛ ثم الخسارة بركلات الجزاء.

    3- الجولة الأولى من الدوري: التعاون (0-5) النصر.

    4- الجولة الثانية من الدوري: النصر (2-0) الخلود.

    5- الجولة الأولى من أبطال آسيا "2": النصر (5-0) استقلال دوشنبه.

    6- الجولة الثالثة من الدوري: النصر (5-1) الرياض.

    7- دور الـ32 من كأس الملك: جدة (0-4) النصر.

    8- الجولة الرابعة من الدوري: الاتحاد (0-2) النصر.

    9- الجولة الثانية من أبطال آسيا "2": الزوراء (0-2) النصر.

    10- الجولة الخامسة من الدوري: النصر (5-1) الفتح.

    11- الجولة الثالثة من أبطال آسيا "2": جوا (1-2) النصر.

    12- الجولة السادسة من الدوري: الحزم (0-2) النصر.

    13- دور الـ16 من كأس الملك: النصر (1-2) الاتحاد.

    14- الجولة السابعة من الدوري: النصر (2-1) الفيحاء.

    15- الجولة الرابعة من أبطال آسيا "2": النصر (4-0) جوا.

    16- الجولة الثامنة من الدوري: نيوم (1-3) النصر.

    17- الجولة التاسعة من الدوري: النصر (4-1) الخليج.

    18- الجولة الخامسة من أبطال آسيا "2": استقلال دوشنبه (0-4) النصر.

    19- الجولة السادسة من أبطال آسيا "2": النصر (5-1) الزوراء.

دوري روشن السعودي
النصر crest
النصر
النصر
الأخدود crest
الأخدود
الأخدود
0