محمود خالد

"لا أقصد استفزازك" .. فيصل بن تركي يصحح اسم مباراة "الجحفلة" ويؤكد: خسرت 3 بطولات بأخطاء الحكام!

رئيس النصر الأسبق يشعل الجدل..

هناك من يحتاج لسنوات كي يخلد اسمه في سجلات كرة القدم، وهناك من يخدمه القدر في لقطة أو هدف أو بطولة، تجعل اسمه لا ينسى، هكذا كان محمد جحفلي، نجم الهلال السابق، الذي اشتهر بهدفه في مرمى النصر، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

هناك مصطلحات تعكس قلب نتيجة المباراة، مثل "الريمونتادا" أو "قلب الطاولة" أو Come Back، وقد يُقال أيضًا "جحفلة"، لتعيد الأذهان إلى نهائي كأس الملك 2015، الذي شهد عودة الهلال أمام النصر بهدف محمد جحفلي.

ولكن، يبدو أن الأمير فيصل بن تركي، رئيس نادي النصر الأسبق، كان له رأي آخر، حيث رفض أن يتم وصف نهائي كأس الملك، بمباراة الجحفلة.

  • حدثني عن المباراة

    على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، وبعد انتهاء الوقت الأصلي، قرر محمد السهلاوي أن يكسر صمت المباراة بهدف التقدم للنصر في الدقيقة 92.

    وبينما كانت المباراة تسير نحو النهاية، جاءت ركلة ركنية، أرسلها محمد الشلهوب، أتبعها تياجو نيفيز برأسه، ثم أنهاها محمد جحفلي بكرة رأسية في مرمى الحارس حسين شيعان، معلنة تعادل الهلال في الدقيقة 119.

    واحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي فاز فيها الهلال بنتيجة (7-6)، لينجح الزعيم في اقتناص اللعب، ويعلن تأسيس مصطلح "الجحفلة"، الذي يترجم إلى العودة من بعيد.

  • خسرت 3 بطولات بأخطاء قاتلة

    وفي مقابلة عبر برنامج "في المرمى"، وجه الإعلامي الرياضي بتال القوس، سؤالًا إلى الأمير فيصل بن تركي، رئيس النصر الأسبق، حول ما إذا كان الفريق في عهده قد تعرض لأخطاء تحكيمية متعمدة.

    وأجاب ابن تركي "لم تكن قرارات متعمدة، ولكن أخطاء الحكام كانت كثيرة، وأنا لا أتدخل في نية الناس، ولا أستطيع الجزم بذلك، ولكن هناك أخطاء فادحة".

    ونوه رئيس النصر الأسبق بأنه خسر ثلاث بطولات بأخطاء تحكيمية، قاتلة، فيما استشهد بنهائي كأس الملك 2015 أمام الهلال.

  • لا تقل لي مباراة الجحفلة!

    وأراد بتال القوس أن يوضح المباراة التي تحدث عنها رئيس النصر الأسبق، ليقول له "مباراة جحفلي"، ليرد قائلًا "اسمها مباراة كأس الملك".

    هذا الرد دفع القوس ليؤكد للأمير فيصل بن تركي، بأنه لم يقصد استفزازه، فيما رد الرئيس النصراوي بأن المباراة شهدت أكثر من هدف.

    وأضاف ابن تركي بأن هناك الكثير من الأهداف التي تم احتسابها بشكل خاطئ، ضد النصر، التي حرمته من البطولات، موضحًا "هناك هدف الجيزاوي، نجم الأهلي السابق، في نهائي كأس ولي العهد، كان شائكًا، وهدف للشلهوب، نجم الهلال السابق، كان متسللًا، وأيضًا هدف الاتحاد في نهائي كأس ولي العهد، كان تسللًا، أما عن مباراة الشباب في السوبر "الثاني"، فقد شهدت كوارث".

    وعلق رئيس النصر الأسبق على الأخطاء التحكيمية، بقوله إن الحكام يمنحون فرقًا أخرى 13 ركلة جزاء، ويمنحون الأصفر 3 ركلات فقط في السنة.

  • ردود الأفعال على ما قاله فيصل بن تركي

    وشهد حديث فيصل بن تركي، ردود أفعال واسعة، فيما تم توجيه اتهامات بأن البطولات الثلاث التي حققها النصر، تحت رئاسته، كانت بفعل أخطاء تحكيمية.

    واستشهد متابعون عبر منصة (إكس)، بعبارات "يد دلهوم، ركلة جزاء الراهب خارج منطقة الجزاء، الحارس العنزي يتصدى لكرة من خارج الـ18 والحكم يتغاضى عنها، ركلة جزاء شايع شراحيلي"، مع وصف هدف محمد السهلاوي في نهائي كأس الملك 2015، بأنها كان في الأصل ركلة مرمى، وتم احتسابها ركلة ركنية.

    وأعاد متابع صورة لركلة الهلال الركنية، التي انتهت بهدف محمد جحفلي، والتي تثبت بأن الشهلوب لم يكن في وضع التسلل.

    في المقابل، جاء الرد النصراوي من أحد المتابعين، الذي رد بصورة برونو أوفيني، مستعيدًا ذكرى هدفه الشهير في مرمى الهلال، الذي قاد النصر لحسم الديربي، ليختتم موسم 2018-2019، بطلًا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

  • لماذا يلقب ابن تركي بـ"كحيلان"؟

    وتم تكليف فيصل بن تركي برسالة نادي النصر عام 2010، فيما يعرف رياضيًا بلقب "كحيلان"، وفق ما أطلقته عليه الجماهير النصراوية، بعدما تكفل بإقامة حفل تكريم لأسطورة العالمي، ماجد عبد الله.

    وفي عهد ابن تركي، تمكن النصر في من حسم لقب الدوري السعودي للمحترفين "مرتين"، في عامي 2014 و2015، وكأس ولي العهد "2014"، فيما يعرف بإسهاماته المالية الكبيرة للنادي، وتكفله بصفقة خريستو ستويتشكوف، وكذلك انتقال فهد الغشيان إلى فارس نجد.

