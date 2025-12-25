"لا أقصد استفزازك" .. فيصل بن تركي يصحح اسم مباراة "الجحفلة" ويؤكد: خسرت 3 بطولات بأخطاء الحكام!

هناك من يحتاج لسنوات كي يخلد اسمه في سجلات كرة القدم، وهناك من يخدمه القدر في لقطة أو هدف أو بطولة، تجعل اسمه لا ينسى، هكذا كان محمد جحفلي، نجم الهلال السابق، الذي اشتهر بهدفه في مرمى النصر، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

هناك مصطلحات تعكس قلب نتيجة المباراة، مثل "الريمونتادا" أو "قلب الطاولة" أو Come Back، وقد يُقال أيضًا "جحفلة"، لتعيد الأذهان إلى نهائي كأس الملك 2015، الذي شهد عودة الهلال أمام النصر بهدف محمد جحفلي.

ولكن، يبدو أن الأمير فيصل بن تركي، رئيس نادي النصر الأسبق، كان له رأي آخر، حيث رفض أن يتم وصف نهائي كأس الملك، بمباراة الجحفلة.