أخبار النصر اليوم | إلغاء عمل جماهيري تاريخي .. واحتفال رونالدو حاضر في البرنابيو

نشر الإعلامي علي العنزي عبر حسابه على منصة "إكس" تغريدة، يؤكد فيها على أن أعذار يوم الإجازة قد انتهت أمام جمهور النصر، من أجل حضور المباريات.

وكتب العنزي: "انتهت الأعذار يوم إجازة، وأسعار في متناول الجميع، الفريق متصدر الدوري ويقاتل من أجلكم، والبقية ينتظرون بس لحظة ضعف، يوم الأحد نثبت أن المدرج الأصفر هو سر الصدارة وسر البطولات القادمة بإذن الله".

يأتي ذلك بعدما شهدت مباريات النصر الأخيرة، حضورًا ضعيفًا من جانب جماهير الفريق، وهو الأمر الذي اشتكى منه المدرب البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق.