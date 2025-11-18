فيديو | مباراة تاريخية بدوري كرة القدم الأمريكية.. استنساخ احتفال كريستيانو رونالدو في قلب البرنابيو!

أمام مدرجات ممتلئة بالكامل في العاصمة الإسبانية - وبوجود النجم البورتوريكي دادي يانكي والمنتج الأرجنتيني بيزاراب اللذين قدما عرضًا ملحميًا بين الشوطين أمام 78,610 مشجعًا - ضمن جونز أن يعود فريق "الدلافين" إلى الولايات المتحدة وفي جعبتهم فوز كانوا في أمس الحاجة إليه.

تمكن الفريق من تجاوز "واشنطن كوماندرز"، مع الحاجة إلى وقت إضافي لتحديد الفائز في ذلك اليوم.

وضع جونز فريق الدلافين في مركز ميداني قوي لانتزاع الفوز عندما التقط اعتراضًا حاسمًا للكرة في الهواء، ليختتم ميامي المباراة في النهاية بانتصار بنتيجة 16-13.

بعد اعتراضه للكرة، أخرج جونز احتفال رونالدو الشهير حيث دار في الهواء في مدريد.