Cristiano Ronaldo Al-Nassr 2025-26Getty
حدث تاريخي مع دونالد ترامب .. كريستيانو رونالدو يرافق ولي العهد السعودي في زيارة إلى أمريكا

مفاجأة كبرى عن كريستيانو رونالدو..

في مفاجأة من العيار الثقيل.. يستعد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، لحدثٍ تاريخي ضخم، خلال الساعات القليلة القادمة.

رونالدو يعيش أيامًا كروية سعيدة؛ بعد قيادته النصر لـ"تصدر" جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين الموسم الرياضي الحالي، مع ضمان التأهُل إلى بطولة كأس العالم 2026 مع منتخب بلاده البرتغال.

    زيارة كريستيانو رونالدو التاريخية إلى "البيت الأبيض"!

    كشفت صحيفة "ذا أتلتيك" مساء اليوم الثلاثاء، عن زيارة تاريخية للأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، إلى "البيت الأبيض".

    الصحيفة قالت في خبرها: "من المتوقع حضور رونالدو اجتماعًا في (البيت الأبيض) الثلاثاء؛ وذلك في نفس اليوم الذي سيقوم فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باستضافة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان".

    وأشارت الصحيفة إلى أن زيارة رونالدو لـ"البيت الأبيض"، ستكون جزءًا من حدثٍ دبلوماسي كبير؛ يتمثل في عودة ولي العهد السعودي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لأول مرة منذ سبع سنوات. 

    ومن المتوقع أن يناقش ترامب وابن سلمان، مجموعة من الاتفاقات المهمة؛ إلى جانب الاستثمار المُتبادل بين البلدين، وملف العلاقات الدولية.

    تصريحات رونالدو عن ولي العهد السعودي والرئيس الأمريكي

    الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، يؤكد بشكلٍ مستمر على دور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في قدومه إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.

    وشدد رونالدو في حواراته المختلفة - آخرها مع الصحفي الرياضي بيرس مورجان -، على أن ولي العهد السعودي قام بتطوير كافة المجالات في المملكة؛ ومنها القطاع الرياضي عامةٍ، وكرة القدم خاصة.

    أيضًا.. لا ننسى أن الأسطورة البرتغالية أرسل "قميصًا موقعًا" إلى رونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، في وقتٍ سابق.

    هذا القميص الموقع تضمن كلمات مثل "اللعب من أجل السلام"؛ حيث أعلن رونالدو أنه لديه العديد من الأفكار، التي يريد مناقشتها مع ترامب.

    وبالتالي.. قد تكون زيارة رونالدو إلى "البيت الأبيض" - إذا صدقت التقارير -؛ هي بداية لمناقشة أفكاره مع الرئيس الأمريكي، وبرعاية من ولي العهد السعودي أيضًا.

    أرقام كريستيانو رونالدو مع نادي النصر

    يملك الأسطورة كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 40 سنة، أرقامًا رائعة مع نادي النصر؛ على الرغم من عدم تتويجه بأي لقب كبير - حتى الآن -.

    كريستيانو سجل 103 أهداف وصنع 21 آخرين، خلال 116 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في مختلف المسابقات.

    كما سجل رونالدو 6 أهداف بمسابقة كأس الملك سلمان للأندية العربية؛ ما يرفع رصيده من الأهداف مع الفريق النصراوي بشكلٍ إجمالي، إلى 109 أهداف.

    وحصل الأسطورة البرتغالية على جائزة "هداف" دوري روشن السعودي للمحترفين، موسم 2023-2024، برصيد 35 هدفًا - وهو رقم قياسي في نسخة واحدة -؛ قبل أن يحصد جائزة العام الرياضي الماضي أيضًا، ولكن بـ25 هدفًا فقط.

    جدير بالذكر أن رونالدو توّج مع النصر، ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية مطلع موسم 2023-2024، والتي اعتبرها البعض ودية؛ قبل أن يؤكد مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، أنها "رسمية".

    مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    بدأ فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في الجولات الثماني الأولى؛ من بينها العديد من المواجهات القوية، أبرزها ضد العميد الاتحادي.

    أيضًا.. فاز النصر في الجولات الأربع الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

    نتائج النصر في الموسم الحالي بترتيب المباريات:

    1- نصف نهائي السوبر: النصر (2-1) الاتحاد.

    2- نهائي السوبر: النصر (2-2) الأهلي؛ ثم الخسارة بركلات الجزاء.

    3- الجولة الأولى من الدوري: التعاون (0-5) النصر.

    4- الجولة الثانية من الدوري: النصر (2-0) الخلود.

    5- الجولة الأولى من أبطال آسيا "2": النصر (5-0) استقلال دوشنبه.

    6- الجولة الثالثة من الدوري: النصر (5-1) الرياض.

    7- دور الـ32 من كأس الملك: جدة (0-4) النصر.

    8- الجولة الرابعة من الدوري: الاتحاد (0-2) النصر.

    9- الجولة الثانية من أبطال آسيا "2": الزوراء (0-2) النصر.

    10- الجولة الخامسة من الدوري: النصر (5-1) الفتح.

    11- الجولة الثالثة من أبطال آسيا "2": جوا (1-2) النصر.

    12- الجولة السادسة من الدوري: الحزم (0-2) النصر.

    13- دور الـ16 من كأس الملك: النصر (1-2) الاتحاد.

    14- الجولة السابعة من الدوري: النصر (2-1) الفيحاء.

    15- الجولة الرابعة من أبطال آسيا "2": النصر (4-0) جوا.

    16- الجولة الثامنة من الدوري: نيوم (1-3) النصر.