أخبار الأهلي اليوم | لفتة رائعة من مشجع تجاه "والدة ديميرال" .. وتذاكر ديربي جدة تنفد سريعًا!

شهدت الفترة الماضية اتخاذ إدارة الأهلي قرارًا، باتخاذ الإجراءات القانونية، بحق أحد الحسابات التي قامت بسب والدة النجم التركي ميريح ديميرال مدافع الراقي.

جاء ذلك على خلفية سخرية ديميرال من احتساب ركلة جزاء لنادي النصر خلال مباراته الأخيرة في دوري روشن السعودي، ضد فريق الفيحاء بالوقت القاتل.

وقام أحد الحسابات بتوجيه السباب لديميرال عبر حسابه على منصة "إكس" بوالدته المتوفية، وهو الأمر الذي أثار الكثير من الجدل.

وتحرك أحد مشجعي الأهلي، كرد فعل على سب أحد مشجعي الأندية الأخرى للمدافع التركي بوالدته المتوفية، وقام بعمل وقف خيري لها.

ونشر حساب "بندر المنبهر" عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، شهادة أسهم وقفية، وذلك ضمن مشروع مجمع الجود الوقفي في حي البغدادية الشرقية.

وعلق عليها: "نجمنا المحبوب ديميرال، أحد جمهور النادي الأهلي، جعل هذا الوقف الخيري لوالدتك، لعل ما حدث مؤخرًا تذكير لنا بوالدتك لنترحم عليها، رحمها الله وأسكنها فسيح جناته".