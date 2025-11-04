استعدادًا لمنصب جديد بعد تجربة المنتخب السعودي "الفاشلة" .. روبرتو مانشيني يحضر مواجهة الأهلي أمام السد

قبل كأس العالم 2026.. سينافس منتخب السعودية الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، في بطولة كأس العرب "فيفا 2025".
بطولة كأس العرب "فيفا 2025"، تقام في دولة قطر، خلال الفترة من 1 إلى 18 من شهر ديسمبر القادم.
وهذه هي المرة الثالثة التي تستضيف فيها قطر، البطولة العربية للمنتخبات؛ بعد نسختي 1998 و2021.
وأسفرت القرعة عن تواجد منتخب السعودية، في "المجموعة الثانية" من بطولة كأس العرب 2025؛ إلى جانب كل من المغرب، وعمان أو الصومال، والمتأهل من مواجهة اليمن وجزر القمر.
أما باقي مجموعات كأس العرب 2025؛ فجاءت على النحو التالي:
* المجموعة الأولى: قطر، تونس، سوريا أو جنوب السودان، فلسطين أو ليبيا.
* المجموعة الثالثة: مصر، الأردن، الإمارات، الكويت أو موريتانيا.
* المجموعة الرابعة: الجزائر، العراق، البحرين أو جيبوتي، لبنان أو السودان.
ويحمل منتخب الجزائر لقب النسخة الأخيرة من بطولة كأس العرب، والتي أقيمت في دولة قطر أيضًا عام 2021؛ وذلك بعد فوزه (2-0) على تونس، في المباراة النهائية على ملعب "البيت" بمدينة الخور.