أخبار الأهلي اليوم | يايسله يحصل على هدية "مميزة" .. ومركز التحكيم يصدم القادسية في قضية كأس السوبر!

كشف الإعلامي أحمد العجلان عن مستجدات جديدة في قضية استئناف نادي الهلال ضد قرار لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، والمتعلقة بمنافسات كأس السوبر السعودي.

وأوضح العجلان عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي أن مركز التحكيم الرياضي خاطب طرفي القضية، وهما نادي الهلال والاتحاد السعودي لكرة القدم، بشأن طلب نادي القادسية التدخل كطرف في القضية، إلا أن الطرفين أبديا رفضهما الرسمي لدخول القادسية ضمن مجريات النزاع.

وأشار إلى أن مركز التحكيم الرياضي قرر بشكل رسمي رفض طلب القادسية بالتدخل في القضية، ليحصر النزاع بين الهلال والاتحاد السعودي لكرة القدم فقط، مؤكدًا أن القضية باتت قريبة من الحسم مع الاتجاه نحو إصدار القرار النهائي خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن مركز التحكيم كان قد طالب نادي القادسية في وقت سابق بسداد رسوم إضافية مرتبطة بطلب التدخل، قبل أن يُغلق الملف برفض الطلب نهائيًا.

وتعود جذور القضية إلى انسحاب نادي الهلال من بطولة كأس السوبر السعودي قبل انطلاقها، الأمر الذي دفع الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى تعويضه بمشاركة النادي الأهلي لمواجهة القادسية في الدور نصف النهائي، حيث نجح الأهلي لاحقًا في التتويج باللقب بعد فوزه على القادسية ثم النصر في المباراة النهائية.