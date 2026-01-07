Al-Nassr v Al-Ahli - Saudi Super Cup FinalGetty Images Sport
أحمد رفعت

أخبار الأهلي اليوم | يايسله يحصل على هدية "مميزة" .. ومركز التحكيم يصدم القادسية في قضية كأس السوبر!

تعرف على أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الأربعاء 7 يناير 2026..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الأربعاء 7 يناير 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الأهلي اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالراقي.

    مركز التحكيم يرفض تدخل القادسية في قضية الهلال وكأس السوبر

    كشف الإعلامي أحمد العجلان عن مستجدات جديدة في قضية استئناف نادي الهلال ضد قرار لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، والمتعلقة بمنافسات كأس السوبر السعودي.

    وأوضح العجلان عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي أن مركز التحكيم الرياضي خاطب طرفي القضية، وهما نادي الهلال والاتحاد السعودي لكرة القدم، بشأن طلب نادي القادسية التدخل كطرف في القضية، إلا أن الطرفين أبديا رفضهما الرسمي لدخول القادسية ضمن مجريات النزاع.

    وأشار إلى أن مركز التحكيم الرياضي قرر بشكل رسمي رفض طلب القادسية بالتدخل في القضية، ليحصر النزاع بين الهلال والاتحاد السعودي لكرة القدم فقط، مؤكدًا أن القضية باتت قريبة من الحسم مع الاتجاه نحو إصدار القرار النهائي خلال الفترة المقبلة.

    وأضاف أن مركز التحكيم كان قد طالب نادي القادسية في وقت سابق بسداد رسوم إضافية مرتبطة بطلب التدخل، قبل أن يُغلق الملف برفض الطلب نهائيًا.

    وتعود جذور القضية إلى انسحاب نادي الهلال من بطولة كأس السوبر السعودي قبل انطلاقها، الأمر الذي دفع الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى تعويضه بمشاركة النادي الأهلي لمواجهة القادسية في الدور نصف النهائي، حيث نجح الأهلي لاحقًا في التتويج باللقب بعد فوزه على القادسية ثم النصر في المباراة النهائية.

    يايسله يستقر على بديل أتانجانا أمام الأخدود

    استقر الألماني ماتياس يايسله، مدرب النادي الأهلي، على التشكيلة التي سيخوض بها الفريق مباراته المقبلة أمام الأخدود، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين، مع وضع بديل للفرنسي فالنتين أتانجانا، الغائب بسبب الإيقاف نتيجة تراكم البطاقات الصفراء.

    ووفقًا لتقارير صحيفة "الرياضية" السعودية، فقد اختار يايسله إدراج اللاعب إنزو ميلوت في التشكيلة الأساسية لتعويض غياب أتانجانا، على أن يلعب بجوار الثنائي زياد الجهني وعيد المولد.

    ويأتي هذا الاستعداد بعد فوز الأهلي على النصر بنتيجة 3-2 في الجولة الثالثة عشرة، في مباراة أبرزت القوة الهجومية للفريق.

    ويحتل الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 25 نقطة بعد مرور 12 جولة، مما يعكس سعي الفريق لمواصلة نتائجه الإيجابية وملاحقة الصدارة.

  • يايسله يحصل على الإقامة المميزة بالسعودية

    كشف الإعلامي وليد سعيد عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" عن حصول المدرب الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للنادي الأهلي، على الإقامة المميزة في المملكة العربية السعودية.

    وأشار سعيد إلى أن منح يايسله الإقامة المميزة يعكس ارتباطه الكامل والتزامه بالعمل في المملكة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود المملكة لدعم الكفاءات الرياضية وتعزيز استقرارها المهني داخل الأندية المحلية.

    ويعد ماتياس يايسله أحد المدربين الذين أسهموا بشكل ملحوظ في تعزيز أداء الأهلي في دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث يُنظر إليه كأحد العناصر الأساسية في مشروع تطوير الفريق على المدى الطويل.

  • Al Ahli v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مسيرة الأهلي في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026

    بدأ النادي الأهلي موسمه الرياضي 2025-2026 بانطلاقة قوية، بعدما تُوّج بلقب كأس السوبر السعودي، ليؤكد مكانته كأحد أقطاب كرة القدم في المملكة.

    على صعيد دوري روشن السعودي، عانى الفريق من تقلبات في الأداء، حيث خاض 12 مباراة حتى الآن، حقق خلالها 7 انتصارات، مقابل 4 تعادلات وهزيمة وحيدة، ما يعكس تذبذب النتائج رغم قوة التشكيلة.

    قاريًا، قدم الأهلي مباريات مثيرة في دوري أبطال آسيا "النخبة"، حيث بدأ الموسم بفوز مذهل على ناساف كارشي الأوزباكي بنتيجة 4-2، بعد أن كان متأخرًا بهدفين. لكنه تعثر في الجولة الثانية بتعادل إيجابي 2-2 أمام الدحيل القطري، قبل أن يحقق انتصارات مهمة أمام الغرافة والسد في الجولتين الثالثة والرابعة.

    وفي الجولة الخامسة، تعرض الفريق للهزيمة 0-1 أمام الشارقة الإماراتي، لكنه عاد بقوة في الجولة السادسة بفوز كبير على الشرطة العراقي بنتيجة 5-0، ليؤكد قوته على المستوى القاري.

    أما في المسابقات المحلية الأخرى، فقد وصل الأهلي إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026، فيما خسر لقب كأس القارات الثلاث "الإنتركونتيننتال" بعد الهزيمة أمام بيراميدز المصري 1-3.

    إحصائيات الأهلي في الموسم الحالي:

    عدد المباريات: 24

    الانتصارات: 16

    التعادلات: 5

    الهزائم: 3

    الأهداف المسجلة: 59

    الأهداف المستقبلة: 28

