تعرض الإعلامي السعودي محمد الشيخ إلى موقف محرج بسبب حديثه عن الخلاف الذي جمع مدافع الأهلي علي مجرشي مع مهاجم النصر جواو فيليكس خلال مباراة الفريقين الأخيرة معًا، والتي انتهت لصالح أصحاب ملعب الإنماء بجدة بنتيجة 3-2. فما القصة؟
موقف محرج .. جمهور الأهلي يُجبر محمد الشيخ على الاعتذار بعد حديثه عن مجرشي وفيليكس!
عقوبة مجرشي
أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء الإثنين، فرض عقوبة على الظهير الأيمن للنادي الأهلي علي مجرشي، عقب طرده في مباراة الكلاسيكو أمام النصر الجمعة الماضية.
وجاء طرد مجرشي في الدقيقة الأخيرة من اللقاء بعد أن وجّه صفعة إلى البرتغالي جواو فيليكس لاعب النصر، في مشهد أثار جدلًا واسعًا بين الجماهير ووسائل الإعلام.
وذكرت لجنة الانضباط في بيان رسمي أنها قررت إيقاف اللاعب لمباراتين وتغريمه 20 ألف ريال سعودي بسبب “السلوك المشين”، مؤكدة أن القرار غير قابل للاستئناف.
وبذلك، سيغيب مجرشي عن الأهلي في مواجهتي الأخدود والتعاون ضمن منافسات دوري روشن السعودي، في ضربة فنية جديدة للفريق الذي يسعى لاستعادة توازنه في الجولات المقبلة.
حديث محمد الشيخ عن الحادثة
حلقة أمس من برنامج "أكشن مع وليد" ناقش تصرف مجرشي وعقوبته، وقد أجمع ضيوف البرنامج على خطأ اللاعب السعودي واستحقاقه للعقاب، فيما كان الشيخ الأكثر حدة، حيث وصف سلوك اللاعب بالمشين وطالب إدارة الأهلي بعقابه ماليًا.
حيث قال "تصرف علي مجرشي لا يُبرر أبدًا، كل ما حدث في المباراة كان طبيعيًا، ولكن اعتداء مجرشي لا يُبرر أبدًا، فهو قائد الفريق وفريقه متقدم بالنتيجة، هو تصرف معيب تمامًا".
الشيخ واصل هجومه على اللاعب باتهامه بالسخرية من الحدث بعد خروجه من الملعب، معلقًا على مقطع فيديو يظهر خلاله مجرشي وهو يقول "غيرت له شعره"، إذ قال "الأكثر سوءًا من تصرف مجرشي داخل الملعب كان حديثه خارجه عن جواو فيليكس وأنه "غير له شعره"، كيف تتحدث بتلك الطريقة، إدارة الأهلي مطالبة بعقابه، فالأمر لا يحتمل مثل تلك السخرية من جانبه".
موقف محرج واعتذار سريع!
جمهور الأهلي لم يُمرر حديث الشيخ عن فيديو مجرشي، إذ أرسلوا عشرات الرسائل للبرنامج للإشارة إلى أن مقطع الفيديو المقصود قديم وأن حديث اللاعب يخص زميله إيفان توني وليس له علاقة أبدًا بلاعب النصر.
وأشار وليد الفراج، مقدم البرنامج، إلى وجود 138 توضيح لمحمد الشيخ بشأن حديثه عن مجرشي، وقد قرأ عدد من التغريدات التي برأت ساحة مجرشي من السخرية مما فعله مع فيليكس.
وقد رد الشيخ بتوجيه الشكر لجميع الأهلاوية، ومن ثم قدم اعتذاره لهم وللاعب، بقوله "أولًا، شكرًا للجميع. بالفعل، لقد شاهدت مقطع الفيديو بعد المباراة وظننت أنه صُور بعدها مباشرة ويتعلق بفيليكس، أعتذر عن الخطأ ولعلي مجرشي، لكني أصر على كلامي بأن علي أخطأ خطأً جسيمًا داخل الملعب ويجب على الأهلي أن يُعاقبه".
مسيرة مجرشي هذا الموسم
الظهير الأيمن صاحب الـ26 عامًا لعب مع الأهلي في جميع بطولات الموسم الجاري 22 مباراة.
استطاع مجرشي إحراز هدف وحيد كان في مرمى الحزم في دوري روشن السعودي، وقد صنع هدفًا خلال نفس اللقاء، وقدم خلال الموسم 3 تمريرات حاسمة.
وحصل اللاعب السعودي على 4 بطاقات صفراوات وبطاقة واحدة حمراء كانت في المباراة الأخيرة أمام النصر.
مجرشي كان قد انضم للأهلي قادمًا من الشباب عام 2022.
مسيرة الأهلي في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026
بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.
أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. يُعاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج؛ حيث فاز في 7 مباريات مقابل 4 تعادلات وهزيمة، في 12 لقاءً.
وقاريًا.. فاز الأهلي (4-2) على ناساف كارشي الأوزباكي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري، بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ وذلك بعد أن كان مُتأخرًا بهدفين مقابل لا شيء، في البداية.
لكن.. عملاق جدة تعثر في الجولة الثانية من النخبة الآسيوية؛ عندما سقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع نادي الدحيل القطري، قبل الفوز أمام الغرافة والسد في الجولتين الثالثة والرابعة.
وعاد الأهلي للتعثر آسيويًا من جديد؛ وذلك عندما سقط في فخ الهزيمة (0-1) أمام الشارقة الإماراتي، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري.
إلا أن أبناء المدير الفني الألماني الشاب ماتياس يايسله؛ ضربوا بقوة في الجولة السادسة من النخبة الآسيوية، بعدما فازوا (5-0) على الشرطة العراقي.
وأخيرًا.. وصل الأهلي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".
* أرقام الأهلي في الموسم الرياضي الحالي:
- مباريات: 24.
- فوز: 16.
- تعادل: 5.
- خسارة: 3.
- أهداف مسجلة: 59.
- أهداف مستقبلة: 28.