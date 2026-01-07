"فضلوا سيبولدي عليّ فهبطوا" ..نور الدين بن زكري يكشف المتسبب في كارثة الأهلي التاريخية!

شهد النادي الأهلي واحدة من أقسى المحطات في تاريخه، بعدما ودّع دوري المحترفين السعودي للمرة الأولى في موسم 2021-2022، عقب تعادله السلبي أمام الشباب في الجولة الختامية من المسابقة.



ودخل الأهلي تلك المواجهة بشعار الفوز ولا بديل سواه من أجل الإبقاء على آماله في النجاة، إلا أن التعادل جاء مخيبًا للطموحات، ليُسدل الستار على موسم استثنائي بالسقوط إلى دوري الدرجة الأولى، بعدما أنهى الفريق المشوار في المركز الخامس عشر برصيد 32 نقطة، مبتعدًا بفارق نقطة واحدة فقط عن مراكز الأمان.



وعاش الفريق الجداوي موسمًا صعبًا بكل المقاييس، حيث تراجعت النتائج بشكل لافت في المراحل الحاسمة، إذ فشل في تحقيق أي انتصار خلال آخر ست جولات، ولم يتذوق طعم الفوز سوى مرة واحدة فقط في آخر عشر مباريات، ما عكس حجم المعاناة الفنية والذهنية التي مر بها الفريق آنذاك.



لكن الأهلي سرعان ما قلب الصفحة، وعاد بقوة إلى دوري المحترفين في موسم 2023-2024، ليكتب فصلًا جديدًا من الإنجازات، بعدما استعاد بريقه المحلي والقاري، ونجح في اعتلاء منصات التتويج مجددًا، محققًا لقب دوري أبطال آسيا للنخبة، إلى جانب التتويج بكأس السوبر السعودي، مؤكدًا أن الكبوة لم تكن سوى محطة عابرة في مسيرة نادٍ اعتاد على البطولات والإنجازات.