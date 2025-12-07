أخبار الأهلي اليوم .. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالراقي.
أخبار الأهلي اليوم | لاعب الراقي يتحدى لامين يامال .. ومفاجأة للجمهور على طريقة ليفربول
عودة تدريبات الأهلي
يستأنف لاعبو الأهلي اليوم الأحد، تدريباتهم بعد انتهاء فترة السبعة أيام الراحة التي منحها لهم المدرب الألماني ماتياس يايسله، في ظل توقف المنافسات بدوري روشن السعودي، على إثر مشاركة المنتخب السعودي في كأس العرب قطر 2025.
ومن المقرر أن يخوض الراقي مباراة ودية أمام الرجاء المغربي في 12 من ديسمبر الجاري، استعدادًا لاستئناف المنافسات المحلية.
وقد وصلت بالفعل اليوم الأحد، بعثة الفريق المغربي إلى جدة.
الأهلي يفاجئ جماهيره على طريقة ليفربول
أكدت صحيفة "الرياضية" أن إدارة الأهلي تعمل حاليًا على تجهيز سماعات صوتية داخل ملعبي الإنماء ومدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة، لتشغيل الموسيقى الخاصة بنشيد النادي الرسمي قبل انطلاق المباريات، على غرار ما تفعله أندية أوروبية كبرى مثل ليفربول.
وأشارت مصادر الصحيفة إلى أن عادة اصطفاف اللاعبين لترديد نشيد النادي ستظل قائمة، لكن النسخة المستحدثة التي سيتم تشغيلها عبر مكبرات الصوت ستكون موسيقية فقط دون كلمات، على أن يردد الجمهور في المدرجات النشيد.
لاعب الأهلي يتحدى لامين يامال
بدأت التحديات تظهر على السطح إجراء الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لقرعة كأس العالم 2026 قبل يومين في الولايات المتحدة الأمريكية.
القرعة أسفرت عن وقوع المنتخب السعودي في المجموعة الثامنة التي تضم أيضًا منتخبات إسبانيا، أوروجواي والرأس الأخضر.
وقد كشف الإعلامي الرياضي السعودي سعود الصرامي عن إعلان علي مجرشي؛ ظهير الأهلي، التحدي، حيث نقل عن مصادره: "وصل لي أنه تحدى زملاءه وقال لها (اتركوا يامال عليّ)".
نجم الأهلي من نجح في أخذ الأفضلية من ميدو!
ميدو: أنا أفضل من سالم الدوسري لكن نجم الأهلي يتفوق عليّ .. وإعلامي سعودي يهاجمه: أنت ماذا قدمت لمصر!
تسبب أحمد حسام "ميدو"؛ لاعب منتخب مصر السابق والمحلل الفني الحالي، في غضب الجماهير السعودية وغيرها، بإجابته حول الأفضل من اللاعبين العرب، خاصةً في الوسط الرياضي السعودية، على خلفية حديثه عن سالم الدوسري؛ قائد الهلال والأخضر.
لاعب الزمالك وتوتنهام ومنتخب مصر السابق حل ضيفًا على "Biko sport"، للحديث عن عدة قضايا، حتى أتت فقرة "ميدو أفضل أو ...؟"، وهنا كانت المشكلة..
المقدم عرض أسماء السعودي سالم الدوسري، التونسي يوسف المساكني والسوري عمر السومة، بجانب المصريين محمد أبو تريكة ومحمود عبدالرزاق "شيكابالا"، على ميدو، لمقارنة نفسه بهم من ناحية المهارات والفنيات، وبينما كان متحفظًا في البداية، انطلق بعد ذلك ردًا بثقة: "أنا طبعًا!".
لكن الوضع لم يستمر هذا بعد طرح عدة أسماء أخرى عليه، ومنهم نجم الأهلي.
كأس العرب يعيد واقعة "تقزيم" عبدالرزاق حمدالله لجمهور الأهلي
آخرها كأس العرب 2025 .. عبدالرزاق حمدالله يتحوّل للاعب تايكوندو في حالات الطرد و"واقعة الهلال وتقزيم جمهور الأهلي الدليل"!
شهدت مباراة منتخب المغرب ضد نظيره العُماني، لقطة مثيرة للجدل؛ بطلها المهاجم عبدالرزاق حمدالله، قلب هجوم فريق الشباب الأول لكرة القدم.
حمدالله قاد هجوم المنتخب المغربي ضد عُمان، في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي (0-0)، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العرب "فيفا 2025"؛ التي تستضيفها الدوحة القطرية على أراضيها، في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري.
لكن.. مهاجم الفريق الشبابي تعرض لـ"طرد مباشر" في الدقيقة 53؛ ليضطر منتخب بلاده لإكمال باقي مجريات اللقاء ضد عُمان، بنقصٍ عددي.
أخبار الانتقالات
بعد استبعاده من تشكيل ليفربول .. الدوري السعودي يُبدي استعداده للتحرك لضم محمد صلاح
أصبح مستقبل محمد صلاح في ليفربول موضع شك جديد بعد أن استبعد أرني سلوت نجم الدوري الإنجليزي الممتاز من مباريات متتالية، مما أدى إلى تجدد اهتمام الدوري السعودي للمحترفين.
وبحسب ما ورد، فإن قيادة الدوري مستعدة لتمويل عرض كبير للاعب البالغ من العمر 33 عامًا، حيث تعتبر المفاوضات السابقة والعلاقات القوية التي تربط صلاح بمسؤولي الدوري السعودي للمحترفين عوامل رئيسية في انتقال محتمل.