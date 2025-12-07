أخبار الأهلي اليوم | لاعب الراقي يتحدى لامين يامال .. ومفاجأة للجمهور على طريقة ليفربول

يستأنف لاعبو الأهلي اليوم الأحد، تدريباتهم بعد انتهاء فترة السبعة أيام الراحة التي منحها لهم المدرب الألماني ماتياس يايسله، في ظل توقف المنافسات بدوري روشن السعودي، على إثر مشاركة المنتخب السعودي في كأس العرب قطر 2025.

ومن المقرر أن يخوض الراقي مباراة ودية أمام الرجاء المغربي في 12 من ديسمبر الجاري، استعدادًا لاستئناف المنافسات المحلية.

وقد وصلت بالفعل اليوم الأحد، بعثة الفريق المغربي إلى جدة.