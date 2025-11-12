أخبار الأهلي اليوم | تطور جديد بشأن إصابة جالينو .. واستهداف نجم أوروبي جديد!

أنهى البرازيلي ويندرسون جالينو، جناح فريق الأهلي الأول لكرة القدم، برنامجه العلاجي والتأهيلي بشكل كامل، مستغلًا فترة التوقف الدولي الحالية التي تتزامن مع معسكر المنتخب السعودي في جدة، تمهيدًا لعودته إلى الملاعب بعد تعافيه التام من الإصابة التي أبعدته عن المشاركة مؤخرًا.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن جالينو صاحب الـ28 عامًا، قد أنهى مرحلة العلاج الطبي بنجاح، ويخضع حاليًا لجلسات تأهيل ولياقة داخل مقر النادي، بهدف استعادة جاهزيته البدنية والفنية الكاملة قبل استئناف منافسات الموسم.

وأضافت الصحيفة أن المدرب الألماني ماتياس يايسله سيتسلّم تقريرًا طبيًا متكاملًا من الجهاز الطبي فور عودة الفريق للتدريبات الجماعية السبت المقبل، يتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بحالة اللاعب ومدى قدرته على المشاركة في المباريات الرسمية بعد فترة التوقف.

وكان يايسله قد اضطر إلى استبعاد جالينو من ديربي جدة أمام الاتحاد، والذي حسمه الأهلي لصالحه بهدف دون رد، بسبب عدم اكتمال جاهزيته البدنية.

وشارك جالينو مع الأهلي هذا الموسم في سبع مباريات بمختلف البطولات، بإجمالي 404 دقائق لعب، توزعت بين: مباراتين في دوري روشن السعودي، وأخريين في كأس السوبر، وواحدة في دوري أبطال آسيا، ولقاء في كأس الملك وآخر ضمن بطولة القارات.