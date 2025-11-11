ضحى بحلم المونديال فانقلب كل شيء عليه بسبب سيرجيو كونسيساو! .. ستيفن بيرجفاين "اللاعب الذي يحترق داخل الاتحاد"

كرة القدم مثل الحياة تمامًا؛ فهي تمنح الإنسان السعادة والبهجة أحيانًا، وتسبب له الألم والحزن في أوقاتٍ أخرى.

ومن بين أكثر اللاعبين الذين عاشوا هذه التقلبات في عالم الساحرة المستديرة، خلال الفترة الأخيرة؛ الهولندي ستيفن بيرجفاين، جناح فريق الاتحاد الأول لكرة القدم.

بيرجفاين البالغ من العمر 28 سنة، كان أحد أبطال نادي الاتحاد موسم 2024-2025؛ والذي حقق فيه الفريق الثنائية المحلية "دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين"، تحت قيادة المدير الفني الفرنسي لوران بلان.

لكن.. الأمور تغيّرت تمامًا بالنسبة لبيرجفاين، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وتحديدًا بعد إقالة بلان من القيادة الفنية للعميد الاتحادي، والتعاقد مع البرتغالي سيرجيو كونسيساو بدلًا منه.

وأصبح النجم الهولندي يُعاني من تهميشٍ كبير، داخل صفوف نادي الاتحاد؛ بدرجة أن صحيفة "الشرق الأوسط" كشفت عن أن اللاعب أكد لكونسيساو، أنه منزعج وغير راضٍ أبدًا عن وضعه الحالي.