Galatasaray's German midfielder #10 Leroy Sane celebrates Getty Images
معتز الجمال

الأهلي السعودي يستهدف ضم ساني.. ومنافسة شرسة من السعودية وخارجها!

كشفت تقارير صحفية عن دخول النادي الأهلي السعودي سباق التعاقد مع النجم الألماني ليروي ساني، جناح جلطة سراي التركي.

يأتي هذا الاهتمام، بقيادة المدرب ماتياس يايسله، ضمن تحركات "الراقي" لتدعيم صفوفه استعداداً للانتقالات الشتوية المقبلة، في إطار حملته المنافسة على جميع الألقاب.

لكن الأهلي لن يكون وحيداً، حيث يحظى اللاعب باهتمام واسع من أندية أوروبية وأمريكية وسعودية أخرى، ما ينبئ بمعركة انتقالات قوية.

  • ماذا قدم ساني مع جلطة سراي في الدوري التركي؟

    انضم ليروي ساني إلى جلطة سراي في صيف 2025 في صفقة انتقال حر فاجأت الكثيرين، خاصة بعد انتهاء عقده مع بايرن ميونخ.

    ووفقاً لشبكة "ذا أتلتيك"، فقد اختار اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً النادي التركي مفضلاً إياه على عروض ضخمة أخرى.

    وكان نادي الهلال، المنافس التقليدي للأهلي، أحد أبرز الساعين لضمه في ذلك الوقت لدعم قائمته في كأس العالم للأندية، لكنه واجه رفضاً من اللاعب، الذي حسم وجهته بالتوقيع لجلطة سراي بعقد يمتد لثلاث سنوات (حتى 2028) براتب سنوي يُقدر بـ 15 مليون يورو.

    وفي موسمه الأول مع جلطة سراي، أكد ساني قيمته الفنية كأحد الركائز الأساسية للفريق، وخلال 15 مباراة خاضها حتى الآن بجميع المسابقات، ساهم ساني بشكل مباشر في 6 أهداف.

    جاءت بصمته الأبرز في الدوري التركي الممتاز، حيث لعب 12 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف وصنع آخر. وعلى الصعيد القاري، ورغم عدم تسجيله في 3 مباريات بدوري أبطال أوروبا، إلا أنه أظهر قدرته على الصناعة بتقديمه تمريرتين حاسمتين لزملائه.

    • إعلان
  • Leroy SaneGetty

    طموح الأهلي وموقف جلطة سراي

    يأتي اهتمام الأهلي الحالي كجزء من طموح الإدارة لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين من "طراز رفيع" للمنافسة بقوة على الألقاب المحلية والقارية، علمًا بأن المدرب الألماني ماتياس يايسله يرى في مواطنه ساني إضافة هائلة للخط الهجومي.

    ورغم أن ساني انضم حديثاً لجلطة سراي، والموقف الرسمي لجلطة سراي، هو "عدم وجود نية للبيع" في الشتاء، إلا أن الأهلي يجهز عرضاً لاختبار النادي التركي.

    ومع ذلك، قد تدرس الإدارة التركية العروض "المغرية" إذا وصلت، حيث تمتلك موقفاً تفاوضياً قوياً، حيث يمتد عقد اللاعب حتى 2028 وتقدر قيمته السوقية بـ 25 مليون يورو.

  • منافسة شرسة على النجم الألماني

    لن تكون مهمة الأهلي سهلة على الإطلاق، حيث أكدت مصادر صحفية موثوقة، مثل أكرم كونور وموقع "sport.de" الألماني، أن ساني ليس فقط على رادار "الراقي". إذ يحظى النجم الألماني بمتابعة دقيقة من "أندية كبرى في أوروبا" قد ترغب في إعادته إلى الدوريات الخمس الكبرى، بالإضافة إلى أندية من الدوري الأمريكي الذي يواصل جذب النجوم.

    والأخطر من ذلك، هو وجود اهتمام من أندية أخرى داخل دوري روشن السعودي، مما قد يُدخل الأهلي في مزاد علني مع منافسيه المباشرين.

    هذا الاهتمام الواسع يؤكد أن جلطة سراي، رغم تمسكه باللاعب، سيواجه ضغوطاً كبيرة في يناير.

  • Leroy Sane Germany 2025Getty Images

    مسيرة مميزة لساني في كرة القدم

    يتمتع النجم الألماني ليروي ساني بمسيرة احترافية مميزة تضعه كأحد أبرز المواهب الهجومية في جيله، وهي المسيرة التي جعلته هدفاً بارزاً للعديد من الأندية الكبرى.

    بدأت رحلة ساني اللامعة في أكاديمية شالكه 04، حيث لفت الأنظار سريعاً وتم تصعيده للفريق الأول في 2015. وخلال 57 مباراة مع شالكه، سجل 13 هدفاً وصنع 8، وهو ما كان كافياً لجذب أنظار بيب جوارديولا.

    في عام 2016، قام مانشستر سيتي بخطوته الكبيرة، ودفع 52 مليون يورو للتعاقد مع الموهبة الألمانية. في إنجلترا، انفجرت موهبة ساني، حيث أصبح عنصراً حاسماً في تحقيق السيتي للبطولات. وخلال 135 مباراة، سجل 39 هدفاً وقدم 44 تمريرة حاسمة، مساهماً في فوز الفريق بلقب الدوري الإنجليزي مرتين، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرة، وكأس الرابطة مرتين، ودرع المجتمع مرتين.

    بعد 4 مواسم ناجحة في إنجلترا، عاد ساني إلى وطنه في 2020 من بوابة العملاق بايرن ميونخ، في صفقة بلغت قيمتها 49 مليون يورو. واصل ساني مسيرته المرصعة بالألقاب، حيث حقق "البوندسليجا" 4 مرات متتالية، وفاز بكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية، وكأس السوبر الألماني مرتين. وكانت أرقامه مع البايرن مذهلة، إذ خاض 223 مباراة، سجل خلالها 61 هدفاً وصنع 55، قبل أن يبدأ تجربة جديدة في تركيا.

    وعلى الصعيد الدولي، يُعد ساني ركيزة أساسية في منتخب ألمانيا، الذي مثله لأول مرة في نوفمبر 2015، وخاض معه 70 مباراة دولية سجل خلالها 14 هدفاً.

كأس خادم الحرمين الشريفين
الأهلي crest
الأهلي
الأهلي
القادسية crest
القادسية
القادسية
دوري السوبر التركي
فنربخشه crest
فنربخشه
فنربخشه
جلطة سراي crest
جلطة سراي
جلطة سراي