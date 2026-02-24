Getty Images Sport
أخبار الأهلي اليوم | الصدارة للراقي، يايسله يبرر التراجع البدني.. وتوني في ورطة كبيرة!
يايسله يعترف بمعاناة الدفاع ويرد على الانتقادات
أبدى ماتياس يايسله مدرب فريق الأهلي سعادته بالانتصار الثمين على ضمك بهدف نظيف مبينًا أن فترة ضغط المباريات الأهم فيها حصد النقاط الكاملة.
وأوضح يايسله في المؤتمر الصحفي أن المباراة كانت صعبة جدًا مشيدًا بأداء الخصم ومؤكدًا أن خط الدفاع ظهر بمسؤولية كبيرة ليخرج بشباك نظيفة رغم الأداء غير المثالي.
وبرر المدرب كثرة الكرات المقطوعة بصعوبة أرضية الملعب التي عانت منها سابقًا أندية الهلال والاتحاد.
وفي السياق ذاته تفاعل برنامج أكشن مع وليد مع تراجع أداء الراقي حيث أوضح المحلل إبراهيم العنقري أن الدفاع الأهلاوي ظهر في حالة إرهاق شديدة بسبب شكل وطريقة لعب ضمك.
وأضاف العنقري أن إدارة يايسله لإيقاع المباراة كانت الحل البديل للتفوق البدني المفقود في اللقاء.
ميندي يكشف سر الانتصار ووعد بالبطولات
من جانبه علق الحارس السنغالي إدوارد ميندي على مجريات اللقاء الماراثوني مؤكدا أنها كانت مباراة معقدة وأن الكثير من الفرق خسرت نقاطُا في ظروف مشابهة، وشدد الحارس على أن الفريق أظهر قوة شخصية في الأوقات الحاسمة للعبور بنقاط الفوز.
وفي تصريح حماسي آخر أكد فيصل زيد أن الهدف الأساسي للاعبي الأهلي هو الصعود لمنصات التتويج مشددًا على أن تكاتف الإدارة مع المدرب واللاعبين سيثمر عن تحقيق البطولات المنتظرة.
قنبلة توني وعاصفة غضب من تصرف مثير
شهدت الثواني الأخيرة من المباراة أحداثا دراماتيكية بعد إلغاء هدف التعادل لضمك في الدقيقة 96 عبر تقنية الفيديو.
وعقب القرار التقطت الكاميرات المهاجم الإنجليزي إيفان توني وهو يقوم بحركة تجاه أحد لاعبي ضمك وصفها المتابعون بغير اللائقة مما أشعل عاصفة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي ومطالبات بتدخل لجنة الانضباط.
وفي المقابل دافعت الجماهير الأهلاوية عن لاعبها معتبرة أن التصرف كان رد فعل لحظي وعفوي نتيجة التوتر العالي للمباراة.
مشوار الأهلي في الموسم الحالي وحلم المنافسة
يعيش الراقي أزهى فتراته هذا الموسم حيث اقتنص صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي مؤقتا للمرة الأولى.
ورفع الفريق رصيده إلى 56 نقطة بعد مرور 23 جولة مستفيدًا من الهدف الحاسم الذي سجله الإيفواري فرانك كيسييه في شباك ضمك.
ويبتعد الأهلي بفارق نقطة واحدة عن النصر الوصيف وبنقطتين عن الهلال صاحب المركز الثالث بانتظار استكمال بقية مباريات الجولة التي ستحدد شكل المنافسة الشرسة على اللقب.
على الجانب الآخر واصل القادسية زحفه القوي محتلًا المركز الرابع برصيد 53 نقطة بعد اكتساحه للاتفاق برباعية نظيفة في قمة الشرقية.
