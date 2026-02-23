تعرضنا لظلم واضح.. ضمك يصعد أحداث مباراته ضد الأهلي ويكشف عن مطالبه!

وفي هذا السياق.. أعلن نادي ضمك تصعيد أحداث مباراته ضد فريق الأهلي الأول لكرة القدم، إلى دائرة التحكيم.

ضمك كشف في بيانٍ رسمي، عن أنه يعتزم توجيه خطاب إلى دائرة التحكيم؛ يشمل كافة الحالات التي تضرر منها الفريق الأول لكرة القدم، في مباراته ضد الأهلي.

وشدد ضمك على أنه سيُطالب في خطابه، بتفسير واضح من دائرة التحكيم؛ بشأن ما اعتبره أخطاء مؤثرة تعرض لها، في هذه المباراة.

وأوضح النادي أن هذا التصعيد؛ يأتي للحفاظ على حقوقه، وبما يضمنه القانون وكافة الأنظمة المعمول بها.