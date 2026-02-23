قبلة لاعب ضمك وحركة إيفان توني المشينة!.. نجم الأهلي يسخر من واقعة دوري روشن الغريبة والإيقاف في انتظاره

وفي هذا السياق.. اندلعت مشادة بين إيفان توني، مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم، ولاعب ضمك جمال حركاس؛ وذلك خلال الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، التي أُقيمت مساء يوم الإثنين.

إلا أن ما لفت الأنظار حقًا؛ هو قيام حركاس ببعض التصرفات المثيرة للجدل، خلال مشادته مع توني.

وتم تداول هذه اللقطة، على نطاقٍ واسع للغاية؛ بدرجة أن بعض الحسابات علقت، بأن حركاس حاول "تقبيل" توني خلال المشادة.