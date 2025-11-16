أخبار الانتقالات | حقيقة رحيل ليفاندوفسكي في يناير .. عرض سعودي لجيراسي يفوق "خيال وكيله" ونجم بورنموث يتخذ قراره أمام صراع ليفربول ومانشستر سيتي

أكد صحفي الانتقالات الشهير فابريتسيو رومانو أن البولندي روبرت ليفاندوفسكي؛ مهاجم برشلونة، لا يُفكر نهائيًا في الرحيل عن البرسا خلال الميركاتو الشتوي المقبل، مشددًا في الوقت ذاته إلى استبعاده لخيار الاعتزال حاليًا.

وأوضح رومانو أن تركيز النجم البولندي منصب بالكامل على موسم البرسا حتى يونيو المقبل، راغبًا في التتويج بجميع الألقاب الممكنة ثم بعدها ينظر في فرصة الرحيل وبدء فصل جديد في مسيرته الكروية.