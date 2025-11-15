بعد حسم بقاء يايسله وتوني .. الأهلي يبدأ التحرك لتأمين استمرار نجمه قبل الفترة الحرة

يبدو أن إدارة النادي الأهلي، قد قررت التحرك لتأمين استمرار نجوم الفريق الأول لكرة القدم، الذين تشارف عقودهم على الانتهاء، في ظل توقع حصولهم على عروض عدة من أجل مغادرة قلعة الراقي.

في إطار مساعي الأهلي نحو تحقيق الاستقرار في فريق الكرة، كشف البرتغالي روي بيدرو باراز، المدير الرياضي الجديد، عن قراره بعدم رحيل المدرب الألماني الشاب ماتياس يايسله، مؤكدًا أنه يرى يايسله هو أنسب مدير فني للفريق الأهلاوي، لما يملكه من فلسفة تدريبية واضحة، وأنهما على توافق تام.

وتحدث روي بيدرو أيضًا عن المهاجم إيفان توني، مؤكدًا عدم نية الإدارة في الاستغناء عن الإنجليزي خلال الفترة الشتوية، على عكس ما ذكرته تقارير عالمية بأن هناك اهتمامًا من أندية البريمييرليج، نحو مهاجم الأهلي، والذي يستمر حتى عقده حتى صيف 2028.

ومن أجل استمرار الاستقرار في صفوف الأهلي، فإن الإدارة بدأت التفاوض مع نجم الفريق، من أجل تمديد عقده، وهو الحارس السنغالي إدوارد ميندي.

وتضم قائمة الأهلي عددًا من اللاعبين، الذين تنتهي عقودهم في الصيف المُقبل، على غرار إدوارد ميندي وفرانك كيسييه وميريح ديميرال وزكريا هوساوي وفهد الرشيدي وعبد الله العمار.