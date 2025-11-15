قدم إبراهيما كوناتي تحديثًا جديدًا حول مستقبله مع ليفربول قبل انتهاء عقده الصيف المقبل. المدافع الفرنسي (26 عامًا) مطلوب بقوة من ريال مدريد، الذي يسعى لتكرار سيناريو ضم ألكسندر أرنولد مجانًا.
ريال مدريد يترقب.. كوناتي يكسر صمته بشأن التجديد لليفربول: لا أعرف من أين يأتي هذا الكلام!
موقف كوناتي من تجديد عقده مع ليفربول
أكد كوناتي خلال مؤتمر صحفي لمنتخب فرنسا أن "المفاوضات لا تزال مستمرة" مع ليفربول، مشيرا إلى أنه يأمل في حسم قراره وإعلانه "قريبا جدا" لإنهاء الجدل.
ونفى المدافع الفرنسي المزاعم القائلة بأن ليفربول قدم له عرضًا جديدًا لتجديد العقد.
كان المدافع قد كشف في يناير الماضي أن الريدز قدموا له عقدًا جديدًا، لكنه لم يكن قريبًا بعد من "التمديد".
بعد رفع كأس الدوري الإنجليزي الممتاز في مايو، وصف [كوناتي] التكهنات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي حول مفاوضات عقده بأنها "مزيفة تمامًا" وكشف أن وكيله أجرى محادثات جديدة مع النادي في الأسبوع السابق.
الآن بعد مرور ستة أشهر، لم يوقع اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا عقدًا جديدًا بعد. ومع ارتباط اسمه بأندية مثل ريال مدريد وباريس سان جيرمان، سيكون حرًا في توقيع اتفاقية ما قبل العقد (عقد مبدئي) مع الأندية الخارجية اعتبارًا من 1 يناير.
لكن كوناتي يأمل في أن يتم حسم مستقبله قريبًا، حيث نفى مجددًا التكهنات حول مفاوضات عقده مع الريدز.
- Getty Images Sport
ماذا قال كوناتي عن عقده مع ليفربول؟
"لقد رأيت الكثير من الأشياء في الصحافة مؤخرًا، مثل أن ليفربول قدم لي عرضًا جديدًا، لا أعرف من أين يأتي هذا الكلام، وكلاء أعمالي يواصلون المناقشات مع ليفربول. آمل أن يتم اتخاذ قراري قريبًا جدًا حتى أتمكن من إعلانه".
كوناتي يتغنى بإيكيتيكي
في غضون ذلك، أعرب كوناتي أيضًا عن سعادته لزميله في الريدز هوجو إيكيتيكي بعد رؤية المهاجم يسجل هدفه الأول لفرنسا في فوزهم 4-0 على أوكرانيا.
وأضاف في مؤتمر صحفي قبل المباراة النهائية لفرنسا في تصفيات كأس العالم ضد أذربيجان: "في ليفربول، هناك حدة (كثافة) مختلفة مقارنة بالدوري الألماني، لقد اختبر الجميع ذلك، لقد تحديته عندما وصل. بعد التدريب، كان متعبًا بعض الشيء. لم يكن يريد الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية في البداية، لذلك نظرت في عينيه لمدة خمس ثوانٍ وقلت له: 'هل تريد اللعب للمنتخب الفرنسي؟'".
وختم: "غادرت الغرفة، وعندما عدت، كان في صالة الألعاب الرياضية. إنه يعمل بجد كل يوم. لقد تطور حقًا في هذا الجانب. أعتقد أنه تجاوز منعطفًا (حقق نقلة) بسبب ذلك، لقد قدم حجة قوية لنفسه (أثبت جدارته) في مباراة فرنسا الأخيرة. كنت سعيدًا للغاية من أجله (بعد هدفه ضد أوكرانيا)، لأنه تعرض لانتقادات شديدة من قبل، خاصة خلال فترة وجوده في باريس سان جيرمان. لقد مر ببعض الأوقات الصعبة لكنه يسير على الطريق الصحيح".
- Getty Images
أرقام كوناتي مع ليفربول
تُظهر الأرقام بوضوح القيمة الكبيرة للمدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي، الذي يخوض حاليًا مفاوضات حاسمة بشأن مستقبله مع ليفربول. كوناتي (26 عامًا)، الذي انضم إلى الريدز في يوليو 2021 قادمًا من آر بي لايبزيج الألماني مقابل 40 مليون يورو، أثبت أنه ركيزة أساسية في دفاع الفريق.
خلال مسيرته مع ليفربول، خاض المدافع 148 مباراة، مسجلاً 6 أهداف ومانحًا 4 تمريرات حاسمة، وساهم في تحقيق خزانة بطولات ممتلئة تشمل: لقب الدوري الإنجليزي (موسم 24/25)، كأس الاتحاد الإنجليزي، لقبي كأس الرابطة، ولقب الدرع الخيرية.
ويواصل كوناتي دوره المحوري هذا الموسم (2025/26)، حيث شارك بالفعل في 16 مباراة بمجموع 1,361 دقيقة، بواقع 11 مباراة في الدوري الممتاز و4 في دوري أبطال أوروبا (سجل فيها هدفًا) ومباراة في الدرع الخيرية. هذه الاستمرارية، التي سبقتها 95 مباراة قوية مع لايبزيج، هي التي رسخت مكانته أيضًا في المنتخب الفرنسي، الذي مثله في 25 مباراة دولية منذ انضمامه في 2022، مما يجعله هدفًا ثمينًا في سوق الانتقالات.
بعد مساهمته في حسم تأهل منتخب فرنسا لكأس العالم 2026، يحوّل كوناتي تركيزه الآن بالكامل نحو ناديه ليفربول، الذي يستعد لخوض "ماراثون" حقيقي من المباريات الحاسمة. فبمجرد عودته من فترة التوقف الدولي، سيجد المدافع الفرنسي نفسه أمام جدول مضغوط للغاية، يبدأ بمواجهة نوتنجهام فورست في 22 نوفمبر، ويتبعه بصدامات قوية في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، على غرار الإنتر (9 ديسمبر)، آرسنال (17 يناير)، مانشستر سيتي (11 فبراير).