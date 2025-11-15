ريال مدريد يترقب.. كوناتي يكسر صمته بشأن التجديد لليفربول: لا أعرف من أين يأتي هذا الكلام!

أكد كوناتي خلال مؤتمر صحفي لمنتخب فرنسا أن "المفاوضات لا تزال مستمرة" مع ليفربول، مشيرا إلى أنه يأمل في حسم قراره وإعلانه "قريبا جدا" لإنهاء الجدل.

ونفى المدافع الفرنسي المزاعم القائلة بأن ليفربول قدم له عرضًا جديدًا لتجديد العقد.

كان المدافع قد كشف في يناير الماضي أن الريدز قدموا له عقدًا جديدًا، لكنه لم يكن قريبًا بعد من "التمديد".

بعد رفع كأس الدوري الإنجليزي الممتاز في مايو، وصف [كوناتي] التكهنات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي حول مفاوضات عقده بأنها "مزيفة تمامًا" وكشف أن وكيله أجرى محادثات جديدة مع النادي في الأسبوع السابق.

الآن بعد مرور ستة أشهر، لم يوقع اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا عقدًا جديدًا بعد. ومع ارتباط اسمه بأندية مثل ريال مدريد وباريس سان جيرمان، سيكون حرًا في توقيع اتفاقية ما قبل العقد (عقد مبدئي) مع الأندية الخارجية اعتبارًا من 1 يناير.

لكن كوناتي يأمل في أن يتم حسم مستقبله قريبًا، حيث نفى مجددًا التكهنات حول مفاوضات عقده مع الريدز.