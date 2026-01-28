(مُحدث) أخبار الانتقالات | منافسة ثنائية على ضم مرموش و"شرط وحيد" يحسم موقف برونو فيرنانديش من السعودية

قام نادي تشيلسي الإنجليزي، بالإعلان عن موقفه تجاه الشائعات المتعلقة برحيل كول بالمر جناح الفريق، وسط التكهنات حول انتقاله إلى مانشستر يونايتد.

صاحب الـ23 سنة، يبدو كلاعب "غير قابل للمس" في النادي اللندني، خاصة وأنه مرتبط بعقد ممتد حتى عام 2033، ولا توجد نية لبيعه في المستقبل القريب.

ليام روسينيور مدرب تشيلسي الجديد قال عن بالمر:"الأمر بسيط، كول لاعب رائع وغير قابل للمس في النادي، أشعر بالدهشة الشديدة بسبب توقيت هذه الشائعات، ولكن كل الأنباء المتعلقة بعدم استقراره ورغبته في الرحيل غير صحيحة".