Getty Images Sport
(مُحدث) أخبار الانتقالات | منافسة ثنائية على ضم مرموش و"شرط وحيد" يحسم موقف برونو فيرنانديش من السعودية
موناكو يدرس التخلص من بول بوجبا
يدرس نادي موناكو الفرنسي، الخيارات المتاحة أمامه، من أجل التخلي عن لاعب وسطه المخضرم بول بوجبا خلال الأيام القليلة القادمة.
عقد اللاعب الحالي ممتد حتى صيف عام 2027، ولكن عودته إلى كرة القدم من جديد لم تكن كما توقع وتمنى الجميع داخل موناكو.
صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" قالت إن موناكو يريد إنهاء حقبة بوجبا في النادي، بعدما لعب 30 دقيقة فقط منذ عودته من الإيقاف بسبب المنشطات.
بالمر لن يرحل
قام نادي تشيلسي الإنجليزي، بالإعلان عن موقفه تجاه الشائعات المتعلقة برحيل كول بالمر جناح الفريق، وسط التكهنات حول انتقاله إلى مانشستر يونايتد.
صاحب الـ23 سنة، يبدو كلاعب "غير قابل للمس" في النادي اللندني، خاصة وأنه مرتبط بعقد ممتد حتى عام 2033، ولا توجد نية لبيعه في المستقبل القريب.
ليام روسينيور مدرب تشيلسي الجديد قال عن بالمر:"الأمر بسيط، كول لاعب رائع وغير قابل للمس في النادي، أشعر بالدهشة الشديدة بسبب توقيت هذه الشائعات، ولكن كل الأنباء المتعلقة بعدم استقراره ورغبته في الرحيل غير صحيحة".
مرموش يبحث عن فرصة للرحيل
قال الصحفي التركي "إكرم كونور" إن عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي، يبحث عن فرصة مناسبة للرحيل عن النادي الإنجليزي بالميركاتو الشتوي الحالي.
توتنهام وأستون فيلا يأتيان على رأس الأندية المهتمة بالمهاجم المصري، حيث يأمل كل منهما في استغلال رغبة اللاعب في المشاركة بانتظام.
الفرصة أصبحت ضعيفة بالنسبة لمرموش حاليًا بعد قدوم أنطوان سيمينيو إلى سيتي بالميركاتو الشتوي الحالي، لذلك مغادرة ملعب الاتحاد ولو بشكل مؤقت هي الخيار الأمثل.
شرط برونو للتجديد
يبدو أن برونو فيرنانديش لاعب وسط مانشستر يونايتد،أصبح لا يمانع إغلاق الباب أمام فكرة انتقاله إلى دوري روشن السعودي خلال الصيف القادم، ولكن بشرط وحيد.
اللاعب سبق أن ارتبط بالانضمام إلى الهلال السعودي الصيف الماضي، وأبدى انفتاحه في وقت سابق على الفكرة، ولكن صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، قالت إنه قد ينسى الأمر لو تقدم يونايتد بالعرض المناسبة لتجديد عقده.
وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب يريد الحصول على راتب أسبوعي قيمته 400 ألف جنيه استرليني للتوقيع على عقد جديد، ومن المتوقع أن يتخذ قراره الأخير بنهاية هذا الموسم.
ضغط أوروبي للحصول على خدمات دوران
كشف الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، عن اهتمام العديد من الأندية الأوروبية، بالتعاقد مع جون دوران مهاجم النصر المعار إلى صفوف فنربخشه.
وأشار إلى أن اللاعب قد يقطع إعارته مع النادي التركي في أي وقت، تمهيدًا لخوض تجربة أخرى مختلفة قبل إغلاق فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
الأمور كلها تعتمد على موقف فنربخشه من التخلي عن اللاعب بهذه الفترة من الموسم، ولكن الأندية المهتمة تضغط بقوة لضم المهاجم الكولومبي.
صراع ثلاثي محتدم على مدافع رين
سباق مفتوح بين 3 من عمالقة أوروبا، من أجل التعاقد مع جيريمي جاكيه مدافع نادي رين الفرنسي، ولكن الصراع يتأجل إلى الصيف القادم.
الصحفي فابريتسيو رومانو، قال إن بايرن ميونخ وليفربول وتشيلسي، يريدون الحصول على خدمات اللاعب وإتمام صفقة ضمه قبل بداية الميركاتو الصيفي.
وبالنسبة لرين، فالنادي الفرنسي لا يمانع التخلي عن نجمه الشاب، ولكن بشرط الحصول على مبلغ 56 مليون جنيه استرليني مقابل بيعه.
