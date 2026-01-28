بديل ليفاندوفسكي لا بد أن يكون "سوبر".. برشلونة يحدد موقفه الأخير من صفقة إيتا إيونج!

غير أن الأمور تغيّرت بشكل جذري خلال فترة قصيرة. فبعد انتقاله الرسمي، ارتفعت قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب لتصل إلى 30 مليون يورو، وهو رقم جعل الصفقة تخرج من نطاق “الاستثمار منخفض المخاطر” إلى خانة الصفقات المعقدة ماليًا.

كما أن برشلونة حاول الاستفسار عن وضع اللاعب في الأيام الأخيرة من سوق أغسطس الماضي، إلا أن نادي فياريال، الذي كان يملك حقوقه آنذاك، تمسك بشرط جزائي بلغ 10 ملايين يورو قبل وضعه في ليفانتي ضمن خطة استثمارية مستقبلية.

في تلك المرحلة، كان إيتا خيارًا منطقيًا لبرشلونة من حيث السعر والتدرج الرياضي، لكن التطورات المتسارعة في مسيرته، إلى جانب المنافسة الشرسة من أندية أخرى، خاصة من الدوري الإنجليزي الممتاز، دفعت إدارة النادي الكتالوني إلى إعادة تقييم الموقف بالكامل.

وحسب صحيفة "سبورت" من النادي، فإن برشلونة لا ينكر التطور الكبير الذي حققه اللاعب، كما أن العلاقة مع محيطه جيدة، ويعلم مسؤولو النادي أن إيتا إيونج يضع برشلونة ضمن أولوياته، إلى جانب رغبته المحتملة في خوض تجربة في الدوري الإنجليزي. ومع ذلك، فقد اتُخذ قرار واضح بعدم الدخول في مزايدة مالية على ضمه، خصوصًا في ظل إدراك الإدارة أن أندية إنجليزية عدة قادرة على الاقتراب من دفع قيمة الشرط الجزائي كاملة.