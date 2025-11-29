أخبار الانتقالات | صراع قطبي مانشستر على لاعب ال100 مليون وكبار أوروبا يصطفون من أجل نجل روبينيو

قالت "ديلي ميل" إن قطبي مانشستر، يونايتد وسيتي، هما الطرفان الأبرز في صراع التعاقد مع الدولي الإنجليزي إليوت أندرسون، لاعب نوتنجهام فورست.

وأشار التقرير إلى إعجاب مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا باللاعب وكذلك المدير الرياضي هوجو فيانا، وحضور كشافي النادي عدة مباريات لمتابعة أندرسون.

وأضاف التقرير أن مانشستر يونايتد حاضر بقوة في سباق ضم متوسط الميدان، وكذلك ليفربول، وأن هذا الصراع رفع سعر اللاعب إلى 100 مليون جنيه استرليني (132 مليون دولار).