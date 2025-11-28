الفائدة الوحيدة من مصائب ليفربول .. ريال مدريد يستبعد خيار التعاقد مع إبراهيما كوناتي

دخل كوناتي العام الأخير من عقده مع أنفيلد ولم يوافق بعد على توقيع عقد جديد طويل الأمد والالتزام بمستقبله مع الريدز.

ومع بقاء أشهر قليلة على انتهاء عقده الحالي، كان يُعتقد أن ريال مدريد يراقب المدافع الفرنسي بهدف التعاقد معه كلاعب حر في عام 2026.

وبحسب تقارير صحفية، فقد وجه العملاق الإسباني اهتمامه إلى اللاعب الدولي الفرنسي بعد أن وافق هدفه الدفاعي الأساسي، ويليام ساليبا، على توقيع عقد جديد طويل الأمد مع أرسنال.

ويحق للفرنسي التفاوض مع أندية خارج إنجلترا اعتبارًا من 1 يناير 2025، حيث سيدخل في الأشهر الستة الأخيرة من عقده في ذلك الوقت، لكن لم يوافق كوناتي بعد على الانتقال إلى أي نادٍ آخر، ويمكنه في الواقع أن يقرر البقاء في أنفيلد بعد انتهاء عقده الحالي.